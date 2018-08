El ex ministro de Trabajo bonaerenese, Oscar Cuartango, estuvo este miércoles en ATE San Martín junto a su secretario general, Pablo García, en el marco de una charla sobre la reforma laboral.

“No compartimos la reforma laboral”, adelantó el ex funcionario en diálogo con SMnoticias, y sostuvo que el gobierno de Cambiemos “pone el eje en lo económico, y no en lo social, el hombre pasó a ser una variable de ajuste”.

“Se ven beneficiados los pocos que tienen mucho, y se han perjudicado los muchos que tienen poco”, comentó Cuartango, por ejemplo “con la baja de las retenciones al agro y a las mineras, y por otro lado, se bajaron las jubilaciones y el poder adquisitivo de los salarios”.

El ex ministro opinó que el gobierno de Macri “desprecia las negociaciones colectivas para regular las normas laborales y salariales”, por lo cuál omitió convocar a paritaria nacional docente, “y la provincia de Buenos Aires lleva arrastrando el conflicto docente que será dilatado hasta el fin del año lectivo”.

“Hablamos de una hipótesis inflacionaria entre los más optimistas que rondará el 35%”, mientras a los docentes, la gobernadora María Eugenia Vidal no sube de una propuesta de aumento del 19%.

De nuevo en el eje del encuentro, Oscar Cuartango indicó que a pesar de que la reforma laboral no tuvo tratamiento legislativo aún, se avanzó en reformas como “en materia de riesgos del trabajo, la metodología que obstaculiza el acceso a la justicia al trabajador obligándolo a hacer trámites administrativos”.

“Si a Macri le preocupa la cantidad de juicios que se generan por los accidentes de trabajo, el camino no es poner obstáculos sino evitar que los accidentes ocurran”, afirmó el ex ministro.

De todos modos, el presente demuestra que las acciones de los gremios para contrarrestar estas decisiones del gobierno son insuficientes; al respecto Cuartango opinó que “al gobierno hay que ganarle la calle y las elecciones, porque si resultan triunfantes en 2019 van a profundizar el ajuste e ir contra las organizaciones sindicales”.