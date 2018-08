A razón de que el possismo rechazó en la última sesión y mandó a comisiones un proyecto de la oposición en el cuál el HCD manifestaba respaldo a la Ley de extinción de dominio, el concejal de Con Vocación por San Isidro, Manuel Abella, especuló con que la actitud del oficialismo pueda tener que ver con “la investigación de la Justicia Federal sobre obras que (el gobierno de Gustavo Posse) debería haber realizado y que no se hicieron”.

Todo se da en el marco en que la Justicia avanza con peritajes en el barrio “Martín y Omar”, para el cual el gobierno nacional destinó entre 2005 y 2007 $410 millones para urbanizar y construir 250 viviendas, obra que solo avanzó en un 17% pero que fue abonada en su totalidad por parte del gobierno de San Isidro.

“Presentamos un proyecto para apoyar la creación del Instituto de la Extinción de Dominio, una buena herramienta para combatir la corrupción”, comentó el legislador comunal, y en ese sentido impulsaron la iniciativa, discutida en comisión, donde logró el respaldo de 7 de los 9 ediles que la componen, “pero a último momento, concejales que responden al intendente Posse decidieron no acompañar” con su voto.

“Estas actitudes generan sospechas sobre la verdadera vocación de transparencia del intendente municipal”, sostuvo el opositor, quien también criticó el rechazo de Posse y sus concejales a la creación de la oficina anticorrupción, una herramienta “que debe existir para controlar la gestión y en qué se gastan los recursos de los vecinos”.

Ante las críticas, Gustavo Posse reculó y ahora afirma que adhiere a la ley de extinción de dominio, y esa situación se percibe “como oportunismo político, porque lo sale a decir después de la masiva marcha del 21 de agosto”, donde la ciudadanía reclamó la aprobación del proyecto frente al Congreso Nacional.

“Como nos tiene acostumbrados, el intendente se pone del lado que más le conviene a cada momento”, afirmó Abella Nazar.

“No descartamos que la actitud de Posse tenga que ver con la investigación de la Justicia Federal sobre obras que deberían haberse realizado y que no se hicieron, y así no tener que responder por eso”, sostuvo el edil de Con Vocación por San Isidro.

Abella habló de ocultamiento de la información pública: “La ordenanza 8042 obliga al Municipio a publicar en Internet los contratos en ejecución, como el de la recolección de residuos, el más importante con casi 800 millones de pesos”, y del que no hay posibilidad de visualización por parte de los concejales, a pesar de haberlo pedido en varias oportunidades.

“Los vecinos dicen que hay problemas” con el servicio que brinda la empresa Cliba, y “uno no tiene la herramienta para saber si se está cumpliendo, por lo que sospechamos que lo que quieren es no ser controlados”.

A diferencia de varios municipios de Cambiemos, como Tres de Febrero o Pilar, el gobierno de San Isidro no acepta la creación de la Defensoría del Pueblo. “Tenemos una comuna estancada, que no incorpora nuevas herramientas para mejorar la gestión y facilitar la vida de los vecinos”, opinó el referente al respecto.

Finalmente, tras la intervención de Gustavo Posse en el Concejo Deliberante, imponiendo a un presidente de su línea política a través de un acuerdo con el peronismo, Manuel Abella denunció que el ambiente en el organismo “está enrarecido”.

“Dieron de baja todos los contratos de los asesores de la oposición, por lo que desde nuestro espacio seguiremos insistiendo porque creemos que todos debemos contar con las mismas herramientas para trabajar y representar a los vecinos, que es para lo que fuimos votados”.