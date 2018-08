En esta ocasión, el Municipio realizó una capacitación gratuita en reanimación cardiopulmonar en la estación de trenes de la ciudad. Fue en el marco de la Semana Nacional de la Lucha Contra la Muerte Súbita.

El Municipio de Tigre brindó una jornada gratuita de cardioprotección para vecinos y visitantes en la estación de trenes de la ciudad. La capacitación en reanimación cardiopulmonar fue realizada a través del programa “Tigre cuida tu corazón”, en el marco de la Semana Nacional de la Lucha Contra la Muerte Súbita.

El director del programa “Tigre cuida tu corazón”, Diego Pizzini, aseguró: “Esta semana es muy importante en lo que refiere a la salud en el distrito. Queremos aprovecharla lo mejor posible y que los vecinos puedan aprender sobre la cardioprotección. En este caso, buscamos acercarle la capacitación a aquellas personas que muchas veces por sus ocupaciones y responsabilidades no pueden asistir a los centros de salud”.

La jornada estuvo a cargo de los instructores Augusto Moreno y Daniel Prigent, quienes junto con Pizzini, invitaron a las personas que circulaban por la estación a participar en forma individual de las prácticas de reanimación cardiopulmonar, maniobra de emergencia que consiste en presionar fuerte y rápido el pecho a personas que no se mueven, no responden y no respiran. Para facilitar el aprendizaje, la capacitación contó con 8 muñecos y 2 desfibriladores automáticos de acceso público.

Entre las personas que participaron de la capacitación, Matías Felmín, destacó “el compromiso que pone el Municipio en realizar estas jornadas es muy grande”. Por su parte, Marisa Palomino, señaló: “Me voy contenta de haber asistido a esta capacitación. Siempre se me complica por mis horarios de trabajo. Le agradezco a los instructores que me tuvieron paciencia y supieron explicar en forma rápida”.

Los profesionales también brindaron indicaciones previas a la maniobra de emergencia, que consisten en asegurar la zona y dar aviso a través de las líneas del Sistema de Emergencias Tigre.

El Municipio de Tigre ha priorizado el entrenamiento a todo el personal y la colocación de más de 112 desfibriladores externos automáticos. Todos ellos están repartidos en diferentes zonas del distrito, como las dependencias municipales, cuarteles de bomberos, los 17 polideportivos del partido, la estación fluvial y el Puerto de Frutos, entre otros.

Además, a través de un decreto municipal, el Poder Ejecutivo impulsó como política la capacitación obligatoria sobre técnicas de reanimación cardiopulmonar y desfibriladores automáticos de acceso público a agentes municipales, que se desempeñen en la vía pública, atención al vecino o que tengan a su cargo grupos de alumnos o personas.