Durisimo con la gobernadora María Eugenia Vidal, y con el gobierno de Cambiemos en general, el dirigente de Camioneros de San Martín y Tres de Febrero, Octavio Argüello, dijo que el desastre “que hizo Cambiemos en dos años apresura los tiempos”, y afirmó que “a la gente le interesa que se termine con la corrupción, pero primero piensan en comer”.

“Estamos en una situación muy compleja desde lo económico y lo institucional”, sostuvo el dirigente, frente al temor que las denuncias de corrupción en la obra pública durante el gobierno anterior genere un parate en la construcción “que deje a miles de trabajadores en la calle”.

“En lugar de pedir perdón al Fondo Monetario Internacional, este gobierno le debe pedir perdón al pueblo”, comentó Argüello en relación al “waiver” que solicitaría el macrismo por no poder cumplir con la meta del límite inflacionario de 32% anual.

Octavio Argüello se manifestó preocupado por la evasiva del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne a responder sobre la cifra de inflación prevista para este año: “si el funcionario no sabe de cuánto será la inflación de acá a seis meses, estamos a la deriva”, exclamó.

“Los tipos no tienen idea de lo que va a pasar de acá a fin de año, mientras dejan a cientos de trabajadores sin empleo, le quitan a los municipios el Fondo Sojero, y se cae la producción industrial” manifestó el hombre de Camioneros, quien se mantiene expectante frente “al ajuste que se viene a pedido del FMI, que es durisimo para el pueblo”.

“Lo que hizo Cambiemos en dos años es un desastre, por lo que esto apresura los tiempos”, afirmó el peronista, y reclamó que “surja una alternativa” electoral para el 2019.

Seguidamente, consultado por la causa en la que se investigan a la ex presidenta Cristina Kirchner en el marco de una presunta red de corrupción, el dirigente aseguró que no pone las manos en el fuego por nadie: “ella (CFK) tendrá que defenderse ante la justicia, pero lo que no comparto es que se violen los derechos de los ciudadanos”, indicó, por ejemplo, impidiendo que el abogado de la senadora nacional pueda presenciar los allanamientos en sus domicilios.

El dirigente recordó cuando el fiscal Guillermo Marijuan encabezó excavaciones en estancias de Lazaro Báez buscando dinero de la corrupción “y no encontró nada”, y en relación, afirmó: “Estoy convencido que esta causa puede pasar la primera instancia, pero arriba (en la Corte Suprema) se cae”, aseguró.

“A la gente le interesa que se termine con la corrupción, pero primero piensan en comer”, dijo Octavio Argüello, mientras reclamó que la justicia también avance con la causa de los aportantes truchos de Cambiemos.

“La Evita amarilla no puede cerrar una paritaria porque no tienen capacidad de gobernar”, exclamó finalmente, y sentenció: “Cuando alguien viene a hablarme de moral con la bragueta abierta, no me da mucho para confiar”.