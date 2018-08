En representación de los vecinos del partido de Escobar, el intendente Ariel Sujarchuk entregó a la Asociación Cooperadora del Hospital Erill los 82480 pesos recaudados gracias a la jornada deportiva solidaria realizada el pasado 5 de agosto, donde más de 500 personas participaron de una nueva maratón y de una competencia de mountain bike organizada por la Municipalidad a partir de la iniciativa del concejal Juan Manuel Esquivel.

“Somos un pueblo que gusta ejercitar el cuerpo, pero en especial el corazón, y por eso estas jornadas solidarias siempre son un éxito de público, en especial cuando se trata de ayudar a nuestro hospital. En cada uno de estos actos ratificamos nuestro compromiso con la salud pública”, enfatizó Sujarchuk luego de entregar un cheque simbólico a Armando Sgüiglia, titular de la Asociación Cooperadora.

Aquella jornada incluyó una carrera recreativa de 3 kilómetros y otra más exigente de 10, que tuvieron como punto de partida y de llegada la Plaza San Martín de Belén y recorrieron gran parte de las avenidas Tapia de Cruz y San Martín. El propio Sujarchuk acompañó las pruebas y hasta su mujer, la diputada nacional Laura Russo, y su hijo Mateo Sujarchuk participaron de ellas. Luego de la maratón, se desarrolló la competencia de mountain bike en sus variantes 25K y 50K. “Cuando le propusimos la actividad al intendente no dudó en ningún momento en apoyarnos y por eso ahora proyectamos organizar una nueva fecha en noviembre”, explicó Esquivel.

“Desde que estoy en la cooperadora del Hospital Erill pasaron muchos intendentes y cada vez que íbamos a pedir una ayuda nos decían que el hospital era provincial y no les correspondía ocuparse. Con Ariel eso cambió y ahora todo el tiempo nos sentimos acompañados. Este dinero nos servirá para pagar profesionales y no cerrar servicios. No es nuestra misión, pero en estos momentos es lo que el hospital necesita”, destacó Sgüiglia.

Desde el inicio de su gobierno, la gestión Sujarchuk colabora de manera sostenida con la Asociación Cooperadora del Hospital Erill para revertir la crisis edilicia, de profesionales e insumos que atraviesa el centro provincial de salud. Al subsidio anual que la Municipalidad otorga -este año fue de 1,5 millones de pesos, el 50 por ciento más que el año pasado- se le suman, entre otras acciones, la función de gala de Eleonora Cassano durante la apertura del Teatro Seminari, el partido a beneficio que jugaron ex futbolistas y famosos en el polideportivo Luis Monti y hasta la donación mensual que hace el jefe comunal a título personal.

“La salud no tiene precio pero tiene un costo. Desde nuestros centros municipales de salud multiplicamos por tres y hasta por cuatro la atención médica de nuestros vecinos, pero seguimos pidiendo a la gobernadora María Eugenia Vidal para que mejore la realidad del Hospital Provincial, así como en articulación con la diputada nacional Laura Russo reclamamos al gobierno que finalice el Hospital del Bicentenario de Garín. Nuestro municipio creció poblacionalmente en los últimos 20 años y necesitamos de mayor infraestructura sanitaria para atender la demanda”, concluyó el jefe comunal de Escobar.