El gran cierre de las actividades por el Mes del Niño tuvo lugar en el Parque del Bicentenario de la Independencia y en la Plaza Dorrego. Hubo juegos inflables, globología, música, sorteos y espectáculos gratuitos. El secretario Carlos Traverso destacó la concurrencia de las familias: “Lo principal es agradecer a los vecinos por el acompañamiento que hacen al Municipio para que podamos hacer todo esto”.

El Municipio de San Fernando celebró durante todo agosto el Mes del Niño, con actividades recreativas y gratuitas durante los fines de semana para los más chicos en las principales plazas y espacios verdes de la ciudad. Allí disfrutaron de juegos al aire libre; castillos y circuitos inflables; globología; maquillaje artístico; shows de teatro y magia; y sorteos de juguetes, pelotas y bicicletas.

La última jornada de festejos tuvo lugar simultáneamente en la Plaza Dorrego y en el Parque del Bicentenario de la Independencia, donde miles de vecinos se dieron cita para pasar una tarde a pura diversión familiar. El secretario de Educación, cultura y Contención Social, Carlos Traverso, sostuvo: “Fue un mes de muchísima actividad y diversión, y lo principal es agradecer a los sanfernandinos por el acompañamiento que hacen al Municipio, al aporte que hacen con sus tasas y la buena administración del intendente Luis Andreotti”.

“Fue todo un mes que celebramos en seis plazas distintas de diferentes lugares del distrito. Las familias pudieron disfrutar de diferentes opciones recreativas, que se completaron con 25 obras de teatro de artistas locales que el Municipio puso en cada barrio para los vecinos que organizan sus festejos. Se ha logrado tener un agosto a plena diversión familiar en los espacios públicos. Estamos muy orgullosos de San Fernando, y de que cada día crezca más”, agregó.

Los chicos pasaron una tarde inolvidable con juegos inflables; grandes sorteos de pelotas, juguetes y bicicletas; desafíos de tirolesa, ‘Trepate’ y palestra; y globología; y se regalaron bolsitas con golosinas a todos los visitantes. Además, se presentó Chiquito, el entretenedor infantil que personifica Iván Carino.

La vecina Hermida destacó la organización de los eventos. “Es hermoso para los niños, se están divirtiendo mucho. Me parece bien que hagan esto para ellos”, dijo. Otro sanfernandino, Felipe, coincidió: “Hay mucha gente que económicamente no puede acceder a espectáculos o eventos así, por eso agradecemos al Municipio que organizó todo esto para las familias del barrio”.

Por su parte, Marta consideró que “es muy bueno para los chicos, para que tengan un poco de distracción con los juegos; esta perfecto que se acuerden de nosotros y les decimos gracias”. Y finalmente, la abuela Ofelia junto a su nieta Mavi expresó: “Muy bueno, vivo en frente. Vinimos a disfrutar. La verdad que el trabajo del Intendente es muy bueno y los chicos están todos contentos”.

Uno de los afortunados ganadores de la tarde fue el pequeño Juan Ignacio, quien fue elegido en uno de los sorteos. “Me gané una bicicleta gris. Casi me muero cuando escuche que salió mi número. Estoy muy contento. Está muy bueno el festejo en la plaza”, celebró. Y también la joven Sofía se va un premio. “Estoy re feliz -contó- me emocioné mucho y me voy contenta. Me gustaron todos los juegos que hubo y me llevo la bici”.

“Durante julio y agosto hemos ofrecido actividades y espectáculos para más de 40 mil personas entre lo que fueron las vacaciones de invierno y los festejos del Mes del Niño. Todas las semanas hubo propuestas gratuitas en los espacios públicos y los establecimientos municipales”, finalizó el secretario Carlos Traverso.