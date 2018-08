Cintia Gabarro, empleada del gobierno de Morón desde que asumió Ramiro Tagliaferro, fue detenida en un control de Gendarmería en la provincia de Corrientes. Traficaba en un auto 48 paquetes de marihuana. Viajaba junto a su pareja y a su hijo mayor.

La noticia cobró visibilidad hoy, pero la detención ocurrió la semana pasada, cuando fuerzas pertenecientes al “Escuadrón 57 Santo Tomé” en el paraje “Cuay Grande” de la Ruta 14 de la provincia de Corrientes, hallaron en el auto de la empleada de Cambiemos 48 bolsitas transparentes con marihuana, pegadas en el interior del guardabarros y paragolpes. La droga tenía un peso 10 kilos y 696 gramos. Se dirigían a Buenos Aires.

Tanto Gabarro como su marido fueron detenidos, mientras que el menor quedó al cuidado de sus abuelos, según señalan medios locales.

La joven trabaja en la Unidad de Gestión Comunitaria de Castelar, estrecha colaboradora de la concejal en uso de licencia Judith Windecker.

Cintia Gabarro no es la primera empleada de Tagliaferro vinculada al narcotráfico. Mauricio ‘Chicho’ Serna, ex futbolista colombiano y ex funcionario en el área de Deportes municipal, quedó encausado por presunto lavado de dinero del narcotráfico junto con la viuda y un hijo del abatido ‘capo’ Pablo Escobar Gaviria.