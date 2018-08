La renuncia del peronista Carlos ‘Tato’ Brown a Cambiemos no es la primera perdida dirigencial que sufre el frente que se alzó con la victoria local en las últimas elecciones. Lejos de esos días de 2017 donde el local de la calle Salguero era punto de encuentro y celebración de todas las fuerzas, hoy son cada vez menos los funcionarios que convergen en el lugar, mientras tanto los sectores mayoritarios ya se muestran timbreando por separado, como pasó este sábado.

De internas históricas y funcionarios paracaidistas se hizo el frente Cambiemos de San Martín, que presentó la mesa local en marzo de 2017 en un acto que Alejandro Doria pudo incluir en “Esperando la carroza”.

Esa unión pegada con plasticola pudo sostenerse gracias al escenario favorable que permitió al oficialismo ganar la elección legislativa en casi todo el país, hoy, en plena crisis económica y caída libre en las encuestas, el presente es desalentador y el futuro, previsible.

Este medio adelantó la situación de San Martín en noviembre de 2017 cuando, en pleno auge amarillo, analizamos lo perjudicial del doble comando del Pro y el Ivoskismo, además de la falta de conducción y la indefinición del ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, en cuanto a su candidatura a intendente.

“Nada se logra sin consideración y respeto, y sin un análisis profundo de las problemáticas de la comunidad”, dijo el ex intendente Carlos Brown en su despedida del espacio. No fue el primero en alejarse, ya lo hicieron de la mesa local el funcionario Matías Lobos y el concejal Daniel Mollo, los que ya no se muestran en los timbreos organizados por el bunker de San Martín.

Este fin de semana la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, caminó algunas cuadras de Villa Ballester junto a López Medrano. Por otro lado, el diputado Daniel Ivoskus, el ministro Roberto Gigante, y toda la militancia de Honestidad y Trabajo hicieron lo propio en varias localidades del partido. Sin confirmación, lo que trasciende es que el macrismo no avisó a la Mesa que Vidal visitaría el distrito.

No habrá unidad, eso es un hecho. Puede ser la foto de este sábado la que verán en el cuarto oscuro los sanmartinenses en 2019, con una interna entre Ivoskus y López Medrano; o el Pro se queda solo, arriesgando, por soberbia, la hoy complicada tarea de hacerse con la intendencia.