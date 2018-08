En la sesión ordinaria realizada ayer, el Concejo Deliberante de Morón autorizó el retiro del busto de Néstor Kirchner de la plaza principal del distrito. La medida fue acompañada solo por el bloque de Cambiemos, ya que el resto de las bancadas votó en contra a excepción del concejal barrionuevista Domingo Bruno, que se abstuvo. Ni lerdo ni perezoso, el intendente Ramiro Tagliaferro promulgó la ordenanza aprobada y hoy por la mañana ordenó retirar el monolito.

La jornada se desarrollo con un Concejo Deliberante vallado, debido a que desde Cambiemos esperaban “acciones violentas” por parte de la militancia kirchnerista. Así lo hicieron saber en un comunicado, en el que aseguraron que la concejal sabbatellista, Florencia De Luca, hacía responsables por cualquier hecho de violencia que se pudiera desatar por este expediente” a la presidente del Legislativo y al intendente.

“Unidad Ciudadana no está llamando a la calma a su militancia, sino que están impulsando una protesta que no sea pacífica”, expresaron en el texto, y actuaron en consecuencia colocando las vallas. Cabe aclarar, que si bien una importante movilización de militancia, no se produjeron incidentes.

Durante el debate, desde Cambiemos, Analía Zappulla, titular del Concejo Deliberante, expresó que “decidimos quitar un símbolo de la corrupción más obscena de la Plaza central de nuestro distrito”. “Era hora de que quitemos del espacio público a quien fue el líder de una asociación ilícita que se quedó con millones de dólares de todo el pueblo argentino”, señaló la autora del proyecto.

“Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no pueden explicar su fortuna. No pueden explicar por qué, después de doce años de un gobierno que supuestamente fue transformador, millones de argentinos viven sin cloacas, sin agua corriente, sin red de gas, sin asfalto. Hoy estamos dando respuesta a las décadas en las que el peronismo no dio soluciones a estos problemas” agregó.

La legisladora también apuntó contra los dirigentes del Partido Justicialista, los dirigentes “del Partido Justicialista, que permiten que Néstor Kirchner esté junto a Eva Perón y Juan Domingo Perón, una falta de respeto a los valores y logros del peronismo histórico, bien lejanos a los bolsos voladores de José López y aún más de las tragedias ferroviarias fruto de la corrupción”.

Y remató con una chicana: “Aunque convocaron a marchar a sus militantes, hubo una plaza vacía hoy. Evidentemente, Nuevo Encuentro ya no tiene poder sobre los vecinos que ven la corrupción sistemática de los doce años kirchneristas”.

La respuesta de Unidad Ciudadana, primeramente, estuvo vinculada a la necesidad de discutir la remoción del busto en una audiencia pública. “Los concejales de Cambiemos, abusando de su mayoría automática, aprobaron el proyecto del intendente Ramiro Tagliaferro para sacar el busto del ex presidente constitucional Néstor Kirchner de la plaza de Morón. Afuera, en otra muestra de que gobiernan de espaldas a la gente, vallaron el Concejo Deliberante y bloquearon el ingreso con fuerzas de seguridad”, dijo el titular de esa bancada, Hernán Sabbatella.

“Nos llena de tristeza este atropello a la democracia y la falta de respeto al pluralismo y a la diversidad que convive en nuestra comunidad. El jefe comunal es el responsable del clima de violencia política que estamos viviendo en nuestra ciudad. La falta de respeto a quienes pensamos distinto, la intolerancia y las difamaciones son un grave peligro para la convivencia democrática”, lanzó.

El concejal kirchnerista afirmó que con esta medida “buscan dañar y tapar los temas que preocupan a la sociedad, donde miles de familias la están pasando mal por las medidas económicas y sociales de los gobierno nacional, provincial y municipal”.

“Néstor Kirchner fue el gran responsable de poner de pie un país arrasado y sembrar las bases de un desarrollo inclusivo. Quedará en la historia grande de nuestro país y trabajamos día a día para honrar su memoria”, declaró. Y completó: “En vez de promover el odio, le exigimos a al intendente que cumpla con la ordenanza aprobada por unanimidad, en mayo de este año, donde se define instalar el busto de Raúl Alfonsín en la plaza principal, para que sea un lugar de encuentro y pluralidad”.

Solo los 12 concejales e Cambiemos votaron a favor de la ordenanza. Además de los 7 representantes de Unidad Ciudadana, votaron en contra los 2 ediles del Frente Renovador y las legisladoras del GEN y del PJ. El concejal barrionuevista Domingo Bruno se abstuvo. El resultado final fue un ajustado 12 a 11.

Retiraron el busto

“La plaza de Morón ya no rendirá homenaje a la corrupción. Nuestro Concejo Deliberante aprobó la remoción del busto del ex presidente Néstor Kirchner”, había twitteado ayer el intendente Ramiro Tagliaferro, apenas concluyó la sesión. Hoy por la mañana, ni lerdo ni perezoso, promulgó la ordenanza y ordenó retirar el monolito.

La militancia kirchnerista de Morón, rápidamente, comenzó a compartir, en redes sociales, imágenes de los empleados municipales quitando el busto. Más tarde, el propio Martín Sabbatella, desde su cuenta de Twitter, difundió un video del momento de la quita y escribió: “Podrán demoler éste y todos los bustos en homenaje a Néstor Kirchner. Pero nunca podrán sacarlo del corazón de millones de argentinxs que fueron felices gracias a su gobierno”.