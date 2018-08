En el marco de los allanamientos a las propiedades de la expresidenta, legisladores locales de distintos distritos firmaron un comunicado en el que respaldan la figura de la actual senadora y describen el proceso judicial como una “maniobra disparatada”

“La derecha no tiene límites. Mediante una maniobra disparatada, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, coordinado con todo el establishment local e internacional, el Poder Judicial y los medios oficialistas, pretende encarcelar a la principal dirigente de la oposición. La libertad de Cristina Fernández de Kirchner es el último rasgo democrático que le queda al régimen macrista, cuyas violaciones al Estado de Derecho rebasan cualquier medida conocida desde 1983 a hoy.

Las causas de esta brutal persecución son fáciles de ver. El desastre económico de la gestión de Macri ha vuelto a empoderar al FMI, que una vez al mando recomendó lo de siempre: un mortífero paquete de ajustes sobre salarios, jubilaciones, pensiones, tarifas y obra pública, que sumió al país en una crisis de proporciones desconocidas. En algunos productos de la canasta básica ya hay hiperinflación. Y no existen condiciones políticas para aplicar este ajuste si Cristina está en libertad y liderando la oposición. Como la economía macrista no existe más, la política macrista se resume en un solo tema: encarcelar a Cristina. Impedir que pueda ser candidata. Lo mismo que con Lula en Brasil o Correa en Ecuador: ante la imposibilidad de explicar el ajuste sobre el pueblo, la táctica se concentra en proscribir a sus líderes.

Cristina no representa solamente un freno a la destrucción nacional perpetrada por el macrismo. También encarna la esperanza muy concreta de un país justo, libre, desarrollado e igualitario. Es la única voz que apunta al futuro. No son promesas de campaña, son libros de historia, que todavía se siguen escribiendo e inspirando a millones de argentinos. La derecha lo sabe y decidió jugar a fondo. Las cartas están echadas. Sin Cristina no hay democracia. Sin Cristina no hay justicia social. Sin Cristina hay hambre, desocupación, crisis. En el horizonte nacional, dos fechas bifurcan: con Cristina, hay 2019; sin Cristina, hay 2001.

Deseamos terminar este documento con un mensaje a los senadores del Partido Justicialista. El peronismo ya sufrió una vez la proscripción política de su líder. Durante 18 años, una sucesión de dictaduras y falsas democracias pretendieron impedir que Perón retomara su vínculo indestructible con el pueblo. No permitamos esta proscripción del siglo XXI. El pueblo peronista comprende un error, tolera una diferencia, pero no soportará jamás la traición”.