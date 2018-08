Preocupado por la realidad económica y social que atraviesa la Argentina, en la que, cada día, se suman nuevos ajustes -como fue ayer el caso de la suspensión por parte del gobierno nacional de la vacuna contra la meningitis para niños de 11 años-, Federico Achával, del Frente Pilarense, analizó la situación.

“Es duro que Cambiemos siga eligiendo sacrificar las necesidades más fundamentales de la gente para que le den los números”, declaró el dirigente. “Es preocupante ver cómo todo se viene abajo y cómo se deja de lado la mirada social. Este gobierno es capaz de recortar en vacunas que protegen a los niños de enfermedades graves”, expresó. Y luego dijo: “La salud, la educación de quienes recién empiezan a escribir su futuro, las jubilaciones o el trabajo que sostiene a un hogar no pueden ser la variable de ajuste”.

“Lo más grave es que no estemos hablando de una situación de coyuntura sino de una realidad que viene generándose hace tres años y que se va a poner peor. Desde que este gobierno asumió vimos subir el costo de vida de una manera terrible. Vimos boletos de colectivo que triplicaron su valor; vimos, al menos, 10 aumentos sobre la nafta; subas en peajes y tarifas que para muchas familias se volvieron una deuda irremontable”, detalló el concejal.

Achával se refirió también a la inflación y dijo que “esta semana se conocieron los números del mes de julio, y no sólo se trata del peor aumento en lo que va del año, sino que además las subas golpean sobre productos que son la base de la alimentación de los hogares más humildes”. En ese sentido, mencionó: “Dejan a la gente sin calefacción, ponen el kilo de pan a un precio de lujo y ahora quieren hacer lo mismo con un paquete de fideos, arroz o yerba. No se puede seguir gobernando así”.

Por último, el referente del Frente Pilarense destacó: “Hay cosas que no nos podemos permitir. Este gobierno no puede dejar que más familias se sumerjan en la pobreza, no puede seguir descuidando así el salario de los trabajadores, no puede seguir tomando medidas que paralicen la producción porque eso significa más pérdida de empleo”. Y concluyó: “La deuda social de Cambiemos es muy grande y recuperar lo perdido no es tarea fácil”.