San Fernando celebra a lo largo de todo agosto el Mes del Niño, con una serie de eventos en las plazas más grandes del partido en donde se montarán shows gratuitos para toda la familia con kermesses, inflables, música, globología, juegos de competencia y otros entretenimientos. En esta línea, la Comuna también organizó junto a las sociedades de fomento y clubes de barrio festejos para el domingo 19, fecha en que se celebró el Día del Niño.

Santiago Aparicio, presidente del Concejo Deliberante de San Fernando, quien recorrió las celebraciones junto a concejales, manifestó: “Muy contento de poder estar con los compañeros y referentes que nos ayudan siempre y colaboran con el vecino haciendo todos los años este lindo evento con sorteos, shows y espectáculos”.

“Nosotros como funcionarios públicos tenemos la responsabilidad de estar acompañándolos y estamos felices porque vemos la concurrencia que tienen años tras año. También recorrimos otros festejos en distintos barrios, con la intención de llevarles la contención a cada uno”, agregó.

Los puntos de festejo fueron muchísimos y los siguientes fines de semana continuarán. En la oportunidad, se visitaron los de la calle Gandolfo y 29; Plaza de los Inmigrantes Italianos; en el predio de Barrios Unidos, en Guatemala y Pasaje Santa Lucía; en la intersección de Cordero y Rucci; en Urcola y Tucumán.

El director de Murgas en Red, Marcelo ‘Coca Cola’ García, encabezó el armado de la celebración en Gandolfo y 29. “Hace 30 años que lo festejamos y estamos muy contentos porque todos los chicos viene a llevarse su regalito y se divierten con las propuestas artísticas. Agradecemos al Municipio por la mano que nos da en la organización y a todos los comerciantes que colaboraron en este día tan especial”, afirmó.

El referente barrial agregó: “Hoy estamos con muchos de chicos contentos, con sus regalos y viendo a sus ídolos, como son ‘el Chino’ Luna y ‘la Pantera’ Farías. Los vecinos vienen desde temprano y ya lo esperan todos los años, por suerte el día nos acompañó y está saliendo todo muy bien”.

La boxeadora multicampeona Érica ‘la Pantera’ Farías repartió regalos y se sacó fotos con sus fanáticos. Emocionada, la deportista expresó: “Muy feliz por la convocatoria a participar, siempre vengo a disfrutar y a acompañar a los chicos en su día. También estoy contenta por la iniciativa del Municipio y el esfuerzo de los comerciantes que también colaboran para que hoy los chicos puedan tener su juguete y un gran día”.

Por su parte, el histórico delantero del club Tigre, Carlos ‘el Chino’ Luna, recordó: “Acompañando estos festejos como hace tiempo y agradecido siempre a Marcelo García que me hace partícipe de esto tan lindo para los chicos. Estos festejos son importantísimos para cada barrio y para el Municipio, uno desde el lugar que le toca trata de estar presente y mostrar que las cosas que se hacen bien hay que apoyarlas”.

Ricardo ´Pescado´ Torlaschi, organizador en la Plaza de los Inmigrantes Italianos, comentó: “Hay gente que no puede cumplir con sus hijos por cómo está el país y estamos agradecidos al Municipio por la posibilidad que nos dan siempre, esto ya lo venimos haciendo hace 18 años y lo que nos motiva es la alegría de los chicos”.

El presidente de la Sociedad de Fomento del barrio, Daniel González, también colaboró en el armado del festejo. “Agradecido a Santiago Aparicio y al intendente Luis Andreotti siempre por su ayuda con toda la infraestructura y los regalos para donar a los chicos”, sostuvo.

La radio Rumbo organizó los festejos en Urcola y Tucumán con divertidas propuestas y grupos musicales como Viru Kumbieron, Pura Sonora, Cumbia Weey, entre otros.

Verónica Rodríguez, una de las coordinadoras comentó: “La idea de hacer un festival para el Día del Niño surgió con todos los programadores de la radio, los comerciantes de Avellaneda, los vecinos y el Municipio. Estamos muy agradecidos, todos los chicos tuvieron su regalo y golosinas. El Municipio se portó de diez, nos armó el escenario y el sonido y estamos muy felices de dedicar esta jornada a los chicos”.

Por su parte, Gustavo Sarco, organizador de los festejos en las calles Cordero y Rucci, también compartió su opinión: “Es el sexto año que lo festejamos acá, el Municipio siempre nos dona regalos y nos da la alegría para la gente que no puede recibir nada. Hoy estamos para darle una sonrisa al niño con juegos, show y una merienda”.

Las familias sanfernandinas pasaron una tarde inolvidable. La vecina Mercedes sostuvo: “Estos festejos me parecen una excelente idea, está bueno para los chicos que no estén en la calle o los que no pueden comprar un regalo, los organizadores hacen todo lo posible porque los chicos la pasen bien”.

La vecina Ana María llevó a toda la familia. “Soy vecina del barrio hace mucho tiempo, la convocatoria se supera año tras año. Hoy en día como está la situación económica la gente busca propuestas gratuitas y accesibles para los chicos y esto está buenísimo”, señaló.

Finalmente, la sanfernandina Nilda llegó con sus dos hijos y destacó: “Me parece maravilloso que los chicos puedan festejar, muchos vecinos de otros distritos vienen a celebrar a San Fernando porque no tienen lugares. La situación está muy difícil, pero ellos no dejan de ser niños y merecen disfrutar su día”.