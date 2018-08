El ex legislador nacional, Carlos Brown, se muestra lejano al frente Cambiemos de San Martín, disgustado con la falta de interés por la construcción política que manifiesta el Pro. Además, como titular del Movimiento Productivo Argentino, considera que el gobierno de Mauricio Macri no tiene compromiso con los sectores productivos ni con los del trabajo. Por el peronismo republicano “pasará la historia de un nuevo posicionamiento político”.

Para el ex diputado, vivimos “momentos muy preocupantes”, a razón de los hechos de corrupción durante el período kirchnerista que salieron a la luz en estas últimas semanas, y de la difícil situación económica que atraviesa el país.

“Deben ser castigados quienes han hecho de la corrupción una forma de vida”, tanto funcionarios como empresarios, que contribuyeron con ese proceso.

“Ya los cuadernos han quedado casi en la anécdota”, a razón de las declaraciones judiciales del empresariado vinculado en el circuito de las coimas, consideró Brown, y afirmó que “las consecuencias políticas que tendrá esto en el país serán parecidas a las de la mani pulite (manos limpias) italiana, con la desaparición de muchos partidos políticos y la aparición de Silvio Berlusconi; o al Lava Jato brasilero “con la destitución de una presidenta, la prisión de otro ex presidente, y el caso Odebrecht que tiró abajo a todo el sector empresario y financiero”.

El dirigente entiende que “la gente esta atrapada entre dos espantos, el de la corrupción y el de un gobierno que no termina de resolver la situación económica, lo que afecta fundamentalmente a los sectores medios poblacionales a los que no les alcanza el dinero”.

Sumado a esto, “hay una falta de compromiso (del gobierno) con los sectores productivos, con los del trabajo, y con la búsqueda del empleo digno”, consideró también.

El panorama político demuestra que “el kirchnerismo está muy castigado, y el oficialismo no le puede sacar ventaja porque cada día la gente vive más angustiada”, opinó ‘Tato’ Brown, mientras consideró que el Peronismo Federal aparece como tercera opción “con un colectivo interesante de figuras políticas como Juan Schiaretti, Sergio Uñac, Juan Manuel Urtubey, Miguel Ángel Pichetto, o Roberto Lavagna, y la participación de Eduardo Duhalde”.

“Por allí pasará la historia de un nuevo posicionamiento político”, manifestó el ex ministro, mientras que por otro lado estarás las fuerzas de la izquierda que “siempre van a tener algún grado de participación menor”.

En una entrevista, “Graciela Fernández Meijide me preguntó si existe un peronismo republicano, y yo estoy convencido que sí, y para eso cité el caso del proceso de renovación de Antonio Cafiero, y la gobernación bonaerense de Eduardo Duhalde”, y posterior presidente de la República tras el acuerdo político que hizo con Raúl Alfonsín para contar con el respaldo de la oposición en la salida de la megacrisis de 2001.

Brown opinó que el kirchnerismo “no es peronismo, es una facción que tomó el poder que se ha dedicado a beneficiarse y robar todo lo que pudieron durante los años que estuvieron allí”.

“Participo de un peronismo sin causas judiciales, el que cree que se puede gobernar con nuestras ideas y aceptar las ideas de los otros”, aseguró.

El ex intendente dice que ya no se siente comprendido dentro del frente Cambiemos en San Martín por el “error conceptual que tiene el Pro de no querer reunirse para analizar y resolver los temas” municipales.

“En un lugar donde no hay discusión de ninguna naturaleza, donde simplemente te notifican por Whatsapp de un timbreo, se hace muy difícil la vida política”, sostuvo.

“Quiero formar parte del Peronismo Federal”, declaró el ex diputado del ya casi extinto Partido Fe, e invitó a “dirigentes que hoy tienen cargos importantes en San Martín, participen de este armado, porque este remesón de la corrupción va a generar definiciones”.