El diputado nacional Agustín Rossi dio ayer una charla junto a su par Cristina Álvarez Rodríguez en el local de Unidad Ciudadana de Tigre, luego de haberse reunido con el intendente Julio Zamora y charlar con comerciantes locales.

Acompañados por el bloque de concejales de Unidad Ciudadana y referentes gremiales y sociales, Agustín Rossi y Cristina Álvarez Rodríguez ofrecieron una charla donde compartieron con todos los presentes sus miradas sobre la realidad actual y los desafíos que hoy tiene el peronismo para volver en 2019 al poder.

La charla fue abierta por la concejal Gladys Pollán, quien agradeció la presencia de los diputados nacionales para compartir con los vecinos y militantes tigrenses las principales ideas de una base programática en el camino de construir una fuerza política que integre a todos los que se oponen al gobierno de Cambiemos.

La actividad estuvo cruzada por las recientes denuncias de corrupción que involucran a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El santafecino mencionó que “si la Justicia tiene que investigar que sea sin direccionamiento”, y aseguró que “hay jueces enemigos”.

Denunció asimismo que hay una persecución sobre la principal fuerza opositora que es el peronismo, y sobre la figura de Cristina, y que esto sucede en otros países de Latinoamérica como en Brasil. “Queremos que la Justicia investigue claramente y que deje de hacer circo en una causa que va a pasar a la historia como la causa con el secreto de sumario más público del mundo”, declaró el jefe del bloque de diputados de Unidad Ciudadana.

Sobre la reunión que hubo con el intendente Julio Zamora, ‘el Chivo’ Rossi comentó ante los medios presentes que intercambiaron opiniones sobre cómo las actuales políticas económicas afectan la recaudación impositiva y cómo impactó en Tigre el decreto de derogación del Fondo Federal Solidario, que significó para este partido un corte de “21 millones de pesos que estaban destinados en su totalidad para obras de infraestructura”.

Expresó que “hay una intención fuerte de trasladarle la crisis a los municipios y a las provincias, porque esta derogación del Fondo Federal Solidario hace que la plata se la quede Macri”.

Finalmente, Agustín Rossi se mostró abierto a la posibilidad de integrar un frente electoral con el espacio político del intendente. “Si Zamora piensa exactamente lo mismo, trabajaremos por construir una unidad lo más amplia posible, lo más plural posible y de manera tal de tener una fortaleza a la hora de poder competir con el intento reeleccionista de Macri”, sentenció.

“El 70 por ciento de los argentinos es crítico a la política económica de Macri, y pensar que ese 70 por ciento piensa lo mismo no es así, no todos son kirchneristas ni del Frente Renovador. Con ellos vamos a tener más coincidencias sobre el futuro que entrar a debatir sobre el pasado. Queremos construir una gran coalición opositora lo más amplia posible que invite a diseñar el futuro”, finalizó el ex ministro de Defensa.