Este jueves se realizo el primer congreso nacional en el microestadio de Atlanta, donde se presentó “un programa federal de 21 puntos” que intenta construir “una esperanza colectiva que plantea medidas de corto, medio y largo plazo para la emancipación de la patria y la felicidad del pueblo”, explicó Gustavo Vera, titular de La Alameda, que integra el espacio.

Por su lado, y cerrando el acto, hizo uso de la palabra el líder del gremio de los Camioneros, Hugo Moyano, y anunció fuertes protestas para frenar la sanción del presupuesto del año próximo en el Congreso, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en defensa de la Ley de Contrato de Trabajo a la que el gobierno esta empecinado en modificar con recortes y perdidas de derechos que benefician al sector del trabajo.

Respecto al Fondo Monetario Internacional, el senador nacional Pino Solanas, también presente en el acto, argumentó que “es la evidencia del fracaso del plan económico” del gobierno de Mauricio Macri. “Cuando se acude al Fondo Monetario Internacional es como cuando uno acude a la ambulancia para ir a terapia intensiva. Se acude porque no hay prestadores para la Argentina. No hay inversiones en la Argentina. No hubo inversiones prometidas ni fueron capaces de bajar la inflación”, lanzó.

Finalmente, otro de los participantes, Victorio Pirillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López, consultado por la reforma laboral, manifestó: “El destino de los trabajadores está en sus propias manos y en la herramientas que tienen estos a través de sus organizaciones, buenas o malas, pero que existen. Depositar sus esperanzas en un sistema acomodaticio y rentista en donde los que dicen ser no son, y los que son no mandan es una equivocación trágica porque de él solo vendrán más ajustes, menos derechos y mas exclusión social”.