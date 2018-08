El Legislativo votó a favor del acuerdo celebrado entre el poder Ejecutivo local y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que permitirá realizar tareas de mantenimiento y restauración de pavimentos de hormigón en diferentes zonas de San Isidro. Además, el Concejo Deliberante expresó su preocupación por la posible llegada de la empresa Farmacity al suelo bonaerense.

En la novena sesión ordinaria del año, el Concejo Deliberante de San Isidro convalidó el acuerdo celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que permitirá realizar tareas de mantenimiento y restauración de pavimentos de hormigón en diferentes zonas del distrito.

El convenio tiene lugar en el marco de las políticas públicas desarrolladas por el Municipio de San Isidro, que apunta a mantener y mejorar la red de infraestructura del partido.

Por otra parte, el Legislativo de San Isidro solicitó a la empresa Edenor que informe si existe un convenio con el Municipio para la provisión de energía eléctrica a ciertos barrios vulnerables del distrito. A su vez, instó al gobierno local a que realice un informe sobre la implementación de la ley que garantiza el suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescrito para las personas electrodependientes que viven en San Isidro.

Por otro lado, el cuerpo de concejales aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza que establece la creación del Programa de Prevención del Acoso Callejero en el ámbito del Municipio de San Isidro.

Los objetivos de la campaña comprenden la concientización y prevención de esta problemática, mediante la difusión de material de sensibilización en la vía pública, publicidad en medios locales y provinciales, la articulación con organizaciones civiles, clubes de barrio y dependencias públicas.

Finalmente, el Concejo Deliberante sanisidrense manifestó su preocupación por la posible instalación de farmacias polirubros -el modelo Farmacity- en el territorio bonaerense. Esta acción, consideró el cuerpo, vulneraría la ley que regula el funcionamiento de las farmacias.

“Se quiere eliminar la ley que protege a las farmacias de barrio, que llevan adelante un servicio social con los vecinos desde una perspectiva sanitarista”, explicó el impulsor de la iniciativa aprobada por unanimidad, el concejal peronista Fabián Brest. “Las sociedades anónimas como Farmacity rompen con los protocolos de control farmacéutico, porque al funcionar como empresas sus gerentes no cumplen con los requisitos profesionales exigidos por la ley. Sumado a eso, como puede observarse, mantienen una posición hegemónica y de formación de precios con el objetivo de maximizar ganancias, sin detenerse en la concepción de servicio social hacia el vecino”, agregó.

“Estamos defendiendo al farmacéutico del barrio y a la actividad farmacéutica como servicio público”, sostuvo, desde el Frente Renovador, el edil Juan Medina. Asimismo, le solicitó al bloque de Cambiemos “que interceda frente a la gobernadora y a los senadores provinciales de su partido para que el proyecto del Frente Renovador sea finalmente sancionado”. “La salud de los bonaerenses no es un negocio”, remarcó.

El proyecto conocido como Ley Antifarmacity fue impulsado por dos diputados provinciales massistas, Lisandro Bonelli y Ricardo Lissalde, y tiene media sanción en la Cámara Baja bonaerense. La iniciativa aclara el alcance de la ley que regula el funcionamiento de las farmacias, y establece que su articulado es taxativo y no enunciativo, por lo que todo aquel que no encuadre dentro de lo establecido en el texto no podrá comercializar medicamentos en el territorio bonaerense.