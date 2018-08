La campaña de salud visual impulsada por la Subsecretaría de Educación de Pilar inició ayer su segunda etapa, con una jornada de capacitación a referentes de 24 escuelas primaras públicas del distrito, así como la entrega de 10 pares de anteojos a alumnos que participaron de la primera etapa de la campaña.

El Intendente Nicolás Ducoté participó de la jornada, llevada a cabo en el salón de sesiones del Concejo Deliberante -en el Palacio Municipal- y al respecto señaló: “Estamos capacitando a decenas de personas para ayudarnos, a través del sistema educativo, a hacer una revisión de visión a todos los chicos de Pilar, y así identificar a aquel chico que tiene una limitación visual para poder subsanarla”.

Asimismo añadió: “Queremos detectar esto a la edad más temprana posible, para que no tenga incidencia en los siguientes años de aprendizaje. A veces podemos pensar que un niño o una niña puede no contar con las posibilidades de resolver algo, y simplemente es que no puede ver adecuadamente. Este es un proceso que seguiremos año a año”.

La campaña apunta a detectar problemas de salud visual en los alumnos, promoviendo una corrección oportuna que permita mejorar su agudeza visual. Está destinada a los 4500 chicos de primer año de las 48 escuelas primarias públicas del distrito. De la campaña participan, además del área educativa municipal, la Fundación Zaldívar, Médicos de Ojos de Pilar, con el apoyo de Miraflex, Pförtner y Essilor.

En este sentido, la subsecretaria de Educación, Sonia Stegmann, señaló: “Esto refleja un compromiso muy grande hacia los estudiantes. Aquel niño o niña que tiene una disminución en la visión y no se lo detectamos hoy, puede desarrollar un trastorno en el aprendizaje a largo plazo, y por eso agradezco a los que participan de la capacitación, y a todos los que nos acompañan con este programa”.

El jefe comunal realizó la entrega de 10 anteojos, totalmente gratuitos, a alumnos de las escuelas primarias 12, 18, 14, 21 y 48. En julio se había realizado la primera entrega de anteojos de la campaña.

Cabe señalar que la capacitación desarrollada hoy estuvo dirigida a referentes de las 24 escuelas que participarán de la segunda etapa de la campaña. Así, realizarán un control de agudeza visual a los alumnos con una cartilla snellen. Los niños y niñas a los que se les detecte una disminución en la visión, recibirán atención médica oftalmológica en los consultorios de Médicos de Ojos, y en caso de requerir anteojos, los recibirán gratuitamente gracias a la colaboración de los laboratorios participantes.

Además de Ducoté y Stegmann, participaron de la jornada, Cristina Piezzi, de la Fundación Zaldívar; las doctoras Anahí lupinachi y Micaela Varela, quienes brindaron la capacitación; y Daniel Ferreira, consultor de Essilor. Y en representación del jefe distrital de Educación, estuvo la inspectora de Nivel Primario, Claudia Ruggieri.