En un trabajo realizado por la consultora Synopsis, el 50,7% de los consultados consideran que el desempeño del gobierno de Mauricio Macri es negativo, frente al 28% que lo califica como positivo.

La encuesta realizada el 8 y 9 de agosto en ciudades de todo el país demuestra que sigue cayendo la imagen del gobierno, y también la intención de voto, ya que si las elecciones fueran hoy, un 32,8% votaría a Cambiemos a comparación del 35,3% que lo elegía al oficialismo en julio. Asimismo creció la intención de voto peronista, de 48,3% el mes pasado a 52,3%. Existe un 14,8% de indecisos.

El crecimiento del rechazo de la clase media a las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri se traduce en que el principal problema que afecta al país, para los encuestados, es la inflación, con un 38,3%, la que junto al desempleo, con el 16,4%, exponen que para más de la mitad de la ciudadanía los problemas económicos son los más acuciantes.

En la misma pregunta, la corrupción escaló a la segunda posición, elegida como el mayor problema que afecta al país por el 20,2%.

Sobre dirigentes, María Eugenia Vidal mantiene la delantera con una imagen positiva del 46,6% y negativa del 40,9%. La sigue Elisa Carrió, con 41% de positiva y 43,8% de negativa. Mauricio Macri se ubica tercero en la consideración general con una imagen positiva del 32,3%, y una visión negativa del 48,1%, y en cuarto lugar la ex presidenta Cristina Kirchner, con un 31,4% positivo y un 58,3% negativo.

Finalmente, sobre el escándalo que de los cuadernos de la corrupción kirchnerista, el 49,2% cree que lo redactado por el ex chofer Oscar Centeno cuenta toda la verdad, mientras que el 33,8% descree de lo redactado, con un 17% que no sabe o no responde.