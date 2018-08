La Comuna entregó mesadas para equipar el área de almuerzo de la EPB 5, escuela víctima de un lamentable incendio en el 2013 que todavía padece falencias edilicias y de mobiliario escolar. “Hemos traído a pedido de los padres las mesas y bancos para el comedor. Esto es trabajar en forma mancomunada. Si bien no es responsabilidad directa del Municipio, siempre estamos poniendo un hombro con el Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales”, sostuvo la Secretaria Municipal Municipio, Alicia Aparicio.

La EPB 5 sufrió lamentables incendios en 2013 que deterioraron su infraestructura y sacudió a la comunidad educativa. Todavía se espera que la Provincia lleve adelante las obras de refacción. A raíz de esta situación, el Municipio de San Fernando acompaña con distintas acciones a la comunidad educativa. En esta oportunidad, a través del Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales se entregó mobiliario escolar para equipar el comedor de la primaria, junto a los chicos de la Casa de Día.

La secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Aparicio, acompañó la ayuda y explicó al respecto: “Hemos traído a pedido de los padres el mobiliario para el comedor y esto es trabajar en forma mancomunada. Si bien no es nuestra responsabilidad directa del Municipio, siempre estamos poniendo un hombro con el Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales”.

“Hoy se trata de una acción de los papás y de los chicos de Casa de Día que han tomado esta escuela con mucho cariño. Estamos felices de poder trabajar junto a la comunidad educativa. Es muy importante, después de mucho tiempo, que tengan terminado el comedor con el mobiliario completo”, agregó la funcionaria.

Por su parte, el coordinador de la Casa de Día, Hernán Rondán, comentó: “Hoy nos sumamos a esta linda jornada, los chicos del centro vinieron a colaborar con el mobiliario, para ellos es muy terapéutico. También es un día muy lindo y emotivo para la escuela. El Municipio siempre trata de acompañar y resolver los problemas de los vecinos, es algo que siempre nos pide el intendente Luis Andreotti”.

Los padres de los alumnos hicieron oír su voz. Walter dijo: “La la EPB 5 que se incendió se renovó a nueva, pero faltaban las mesas y bancos para comedor y los chicos estaban comiendo en las aulas. Hablamos con Alicia Aparicio y muy amablemente nos escuchó y se comprometió a conseguir los materiales. En menos de un mes solucionaron todo y nos pone muy contentos”.

Otro padre, Mario, agregó: “Con el tema educativo el Municipio siempre trató de ayudarnos. Como padres no sabíamos qué hacer, de la Provincia no nos estaban escuchando y el Municipio nos aportó el mobiliario con la ayuda de los chicos de Casa de Día. Como padre y como vecino de San Fernando me pone muy contento”.

“El Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales está marchando muy bien, estamos haciendo una inversión por año de 50 millones de pesos, arreglando lo que nos pide el Consejo Escolar de acuerdo a sus prioridades. Cuando estos programas se sostienen en el tiempo, empiezan a dar buenos resultados”, concluyó Alicia Aparicio.