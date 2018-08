La iniciativa es de la presidente del Legislativo moronense, Analía Zapulla, quien aseguró que el ex presidente “va camino a convertirse en símbolo de la corrupción obscena”. “Es un intento desesperado del intendente Ramiro Tagliaferro de tapar los escandalosos hechos de corrupción de su gobierno”, respondieron desde el sabbatellismo, los impulsores de la colocación de la estatua.

“Kirchner va camino a convertirse en símbolo de la corrupción obscena”, señaló la presidente del Concejo Deliberante de Morón, Analía Zappulla, luego de la presentación de un proyecto de Cambiemos para retirar el busto del ex presidente colocado en la Plaza General San Martín, en el epicentro del distrito.

En rigor, la iniciativa busca derogar la ordenanza que facultó a la gestión anterior a montar un monumento a Néstor Kirchner en ese espacio público.

En la fundamentación, la edil que responde al intendente Ramiro Tagliaferro consideró que “Morón debe honrar la honestidad, debe tener en sus espacios públicos símbolos que le recuerden el camino a seguir, no debe tener en su plaza más importante la encarnación de la corrupción y el uso del Estado para el enriquecimiento personal”.

“La pretensión de convertir, de modo prematuro, a un líder de un sector en un prócer nacional entraña una práctica más propia del totalitarismo que de la democracia, cuyo sueño sectario es imponer a todos la preferencia de una parcialidad”, indicó la titular del Legislativo, que aseguró también: “Este homenaje se hizo sin ninguna perspectiva histórica y claramente respondía más a la necesidad política partidaria de los que gobernaban en ese momento el distrito de Morón, y que recientemente se habían incorporado al kirchnerismo”.

Zappulla recordó que “muchas legislaciones en el país fijan un tiempo mínimo de espera de diez años de transcurrida la muerte o el hecho histórico que se pretende homenajear” para que no se realicen en función de la emoción cercana, sino a partir de la evaluación de su real importancia histórica. Sin embargo, y como no hay legislaciones similares en la Nación, la provincia de Buenos Aires ni en Morón, “aprovechando ese vacío, el kirchnerismo impulsó luego de la muerte del ex presidente un festival de ‘re’ bautismos de espacios públicos con el nombre de Néstor Kirchner”, sentenció.

El monumento fue colocado en 2013, e inaugurado por el entonces intendente Lucas Ghi y su jefe político, Martín Sabbatella, como parte de la oleada de creación de calles, edificios y estatuas en homenaje al ex mandatario durante la presidencia de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner.

La respuesta del sabbatellismo no se hizo esperar, y en un comunicado de prensa, el bloque e concejales y consejeros escolares de Unidad Ciudadana expresó “su más enérgico repudio al intento desesperado del intendente Ramiro Tagliaferro de tapar los escandalosos hechos de corrupción de su gobierno utilizando la bajeza de pretender retirar el busto de Néstor Kirchner de la Plaza General San Martín del centro de la ciudad”. “Es una provocación que daña profundamente la democracia local”, consideraron.

El jefe comunal “una vez más, asiste a la utilización de recursos de extrema bajeza humana y política, vulnerando los principios básicos de una sana convivencia democrática”, señalaron, y entendieron que “a la democracia se la debe valorar y defender siempre, gobierne quien gobierne”.

“El intento de Tagliaferro no sólo es una ofensa a los que reconocemos en Néstor Kirchner a nuestro líder y conductor de un proyecto nacional y popular que cambió la Argentina, es también un atropello a la diversidad de pensamiento, a la pluralidad de voces y a la sana convivencia democrática”, agregaron desde el espacio que conduce Hernán Sabbatella.

Y reiteraron el planteo que el jefe comunal “impulsa esta medida arbitraria y antidemocrática para que se hable de esto y no del despilfarro de los dineros públicos y los hechos de corrupción que, lamentablemente, comete él y su grupo de colaboradores”.

Por otra parte, desde el Partido Justicialista moronense repudiaron el proyecto de ordenanza presentado por Cambiemos, y le pidieron al intendente Ramiro Tagliaferro y a la concejal Analía Zappulla, “que desistan de esta acción arbitraria y autoritaria que daña el sentimiento de muchos vecinos de Morón”. Y asimismo, convocaron a un abrazo simbólico al busto de Néstor Kirchner para mañana a la tarde.