El intendente Julio Zamora participó del lanzamiento de una iniciativa junto a la Fundación “Primeros pasos”, que busca concientizar a los vecinos para registrarse como donantes. En un día, más de 70 personas se inscribieron y participaron. El dispositivo se extenderá con un móvil que recorrerá todas las localidades del distrito.

Con el objetivo de salvar vidas, el Municipio de Tigre presentó junto a la fundación “Primeros pasos” una campaña de concientización para la donación de médula ósea. El intendente Julio Zamora presenció el lanzamiento, realizado en el Centro de Atención al Vecino, dónde más de 70 personas se acercaron para registrarse como voluntarias y acceder a una breve y segura extracción de sangre.

“Veníamos trabajando con el programa de donación de sangre; y ahora damos un paso más que le va a permitir a muchas familias tener la posibilidad de salvar sus vidas, ante un problema de salud vinculado a la médula ósea. Hay que eliminar prejuicios y saber que es una extracción sencilla. Por eso, vamos a seguir trabajando con el móvil de salud en todas las localidades de Tigre, convocando a la comunidad de Tigre que es muy solidaria”, destacó Zamora.

La campaña está dirigida a personas de entre 18 y 55 años que pesen más de 50 kilos, gocen de buena salud y no tengan antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas. La extracción de sangre es sencilla, no requiere ayuno previo y no tiene ningún tipo de riesgo o dolor para el paciente.

El secretario de Política Sanitara y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser, expresó: “El intendente Julio Zamora se conmovió muchísimo con el caso de Santino, un nene de Don Torcuato que tenía leucemia y lamentablemente falleció por no haber tenido un donante de células madres. Por eso, decidió acercarse al centro de salud de Baires para donar sangre y a partir de allí, instruir a todo su personal para que se desarrolle en Tigre un dispositivo de donación para que cualquier vecino, en una situación dramática que requiera de estas células, encuentre aquí otro solidario que lo pueda ayudar”.

Las Células Progenitoras Hematopoyéticas son las encargadas de producir los componentes de la sangre. Son células madres, es decir células inmaduras que tienen la capacidad de dividirse y diferenciarse para dar origen a todos los tipos celulares maduros presentes en la sangre, glóbulos rojos, que transportan el oxígeno a los tejidos; glóbulos blancos, que combaten las infecciones en el organismo y se ocupan de la vigilancia inmunológica; y plaquetas, que participan del proceso de coagulación de la sangre.

“Tigre nos abrió sus puertas para llevar adelante esta iniciativa, y creemos que no hay manera de que la donación de médula se convierta en una política pública si el estado no acompaña difundiendo e informando a la comunidad. Hay muchos prejuicios y desinformación. Por eso, estas jornadas permiten, ya sea donando o no, que se pueda ser un difusor claro hacia familiares y amigos, y el mensaje apunte a que estando vivo, se le pueda salvar la vida a otra persona”, afirmó Érica Del Frate, integrante de la fundación “Primeros pasos”.

La donación de médula ósea es muy importante para muchas de las personas que son diagnosticadas con enfermedades del carácter de la leucemia, errores metabólicos, entre otros. Aproximadamente solo entre un 25 por ciento y un 30 por ciento de estos pacientes tiene la posibilidad de encontrar alguien compatible en su familia. El resto debe recurrir a un donante no emparentado, a través de los registros oficiales. Por eso, quien decide participar queda inscripto en una base de datos internacional que le permite a cualquier familiar que esté buscando un donante, fijarse y verificar que haya una persona coincidente.

Cristian, vecino de General Pacheco, participó de la iniciativa y comentó: “Ni bien me enteré, quise venir rápidamente. Tengo un amigo con un hijo con leucemia y es algo que me toca de cerca. Todo el mundo debería acercarse a donar sangre y si tiene la opción, de médula también. Es algo rápido, seguro y no duele. Lo volvería a hacer”. En tanto que Bárbara, vecina de Tigre Centro, dijo: “Es importante informarse sobre la importancia que tiene la donación de médula y saber que le podes salvar la vida a alguien que corre peligro. Ojalá se tome más conciencia y la campaña sea un éxito”.

Para más información, dirigirse de lunes a viernes de 8 a 16 al Centro de Atención al Vecino, ubicado en Lisandro de la Torre 2500, Troncos del Talar; o comunicarse a través del 0800-122-84473.

Estuvieron también presentes durante la presentación, la concejal Gisela Zamora; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; la subsecretaria de Administración, Silvia Cantero; y la directora de Medicina Preventiva, María José Viani.