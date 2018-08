La iniciativa, impulsada por el Municipio de Hurlingham, garantiza la venta de pan a mitad de precio para los vecinos. También estuvieron el intendente de Ramallo, Mauro Poletti; la vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, Marisol Merquel; y el legislador Federico Otermín.

Los intendentes Juan Zabaleta, de Hurlingham; Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora; Alberto Descalzo, de Ituzaingó; y Mauro Poletti, de Ramallo, supervisaron juntos el funcionamiento del programa de venta de Pan Popular, una iniciativa que garantiza a los vecinos el acceso a este producto fundamental de la canasta básica a mitad de precio, subsidiado por el Estado municipal.

La recorrida tuvo lugar en la panadería Santa Clara, de la localidad de William Morris, partido de Hurlingham. También estuvieron la vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, Marisol Merquel; y el diputado bonaerense Federico Otermín.

“Muy contento porque la experiencia que nosotros ponemos todos los días en la gestión junto con estos intendentes, tiene que ver con estas medidas, con defender a nuestros comerciantes, a nuestros pequeños y medianos empresarios, a quienes el gobierno nacional no defiende. Si no se cuida el mercado interno, el mercado local, lo propio, no hay posibilidades de que la economía se recupere, de que se pueda sostener y generar empleo”, destacó Zabaleta.

Y agregó: “Los intendentes peronistas estamos cuidando el bolsillo, porque la plata no alcanza, porque la presión tarifaria es terrible, porque en la Argentina que vivimos no hay trabajo. Agradecemos a estos compañeros que hayan venido a Hurlingham”.

Por su parte, Insaurralde señaló: “Que Juan Zabaleta haya pensado en sus vecinos con este aporte conjunto y solidario con los panaderos es muy grato. Es una medida innovadora, con decisión política y solidaria tanto de los emprendedores como del Estado”. “El Estado fuerte y presente es el gran regulador, es el que puede darle estas garantías a los vecinos en un momento tan difícil, donde el gobierno nacional no piensa en llevar el pan a cada uno de los hogares de los argentinos. Vinimos a encontrar una forma de trabajar, que lo vamos a hacer en nuestros municipios porque creemos que en este momento de crisis, de ajuste, el Estado debe trabajar en medidas regulatorias”, completó.

Por último, Descalzo aseguró: “Esto tiene que ver con la solidaridad, con lo que no hace el mercado, entrelazar la producción con un Estado presente. Vine con la idea de hacerlo en Ituzaingó, porque esto es tan bueno que debemos replicarlo en otros distritos, para que el pan esté mucho más barato y que nuestras familias puedan comer”.

El programa Pan Popular, implementado por el gobierno de Hurlingham, ya funciona en casi 20 panaderías de la localidad, con un precio subsidiado por el Estado local. El acuerdo entre el Municipio y el sector permite cuidar el bolsillo de los vecinos y proteger la producción y el empleo, golpeados por los tarifazos y los aumentos en los insumos.

En la visita estuvieron también el dueño de la panadería, sus trabajadores, comerciantes, jubilados y vecinos del barrio.