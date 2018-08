Los fanáticos del animé vivieron una jornada exclusiva en el Palacio Municipal. Exponentes de este fenómeno visitaron el distrito y llenaron Malvinas Argentinas de color y buena onda. El evento fue gratuito.

Este fue un domingo diferente en Malvinas Argentinas. Con la realización de Malvinas Friki el distrito se llenó de jóvenes fanáticos del animé, una corriente que apunta sobre todo al entretenimiento de niños y jóvenes. Hubo concurso de dibujo y espacio para los videojuegos, entre otras cosas, todo con entrada libre y gratuita.

La concejal Sol Jimenez Coronel estuvo presente y comentó: “El área de Juventudes siempre escucha a los jóvenes, y una de ellas nos acercó la propuesta, por eso se realizó este lindo encuentro. Brindamos distintos espacios, tuvimos la presencia de Sol Nieto y Flor Hitomi que son artistas de primer nivel y los jóvenes disfrutaron en familia. El municipio apuesta a la juventud y a esta pasión que tienen los chicos por el animé, por eso estamos acompañando. Como dice siempre el intendente Leo Nardini, tenemos que apostar por todas las familias de Malvinas Argentinas”.

Sol Nieto, es una de las exponentes de esta corriente juvenil y actriz de doblaje en Gravity Falls como Mabel, dijo: “Me contactaron vía redes sociales y accedí automáticamente porque me encanta compartir esto con la gente, con los chicos, y esta buenísimo que tengan un espacio cultural para que ellos se expresen, jueguen, que escuchen algún artista que les cuente sus experiencias. Eso también es crecer y cultivar a la gente. A todos los eventos que fui la entrada era paga, estoy sorprendida que acá sea todo gratuito, abierto a todos. Las instalaciones están geniales, es un espacio muy moderno y con gran capacidad, impecable”.

Por su parte, Flor Hitomi, otra de las invitadas por el encuentro organizado por la Subsecretaría de Políticas Públicas de Juventudes, afirmó: “Es la primera vez que vengo a cantar a Malvinas y la verdad que esta es una propuesta hermosa. Armaron un evento increíble, este lugar es precioso, me encanta que la Municipalidad haya abierto sus puertas a todos los jóvenes y familias para que disfruten de la cultura asiática. Comúnmente estos eventos son en Capital Federal, por eso me parece fantástico que se haga en los barrios y en otros lugares del Conurbano ya que hay muchos chicos y grandes que nos siguen y que disfrutan esta cultura. Me voy enamorada de las personas de Malvinas y de este lugar tan hermoso que conocí, realmente muy feliz”.