A raíz de la explosión de una escuela de Moreno, hecho que causo la muerte de una educadora y un auxiliar, gremios docentes y estatales protestaron en diferentes puntos del conurbano. En San Martín, la movilización se dio frente al Consejo Escolar, y la encabezó la seccional local de ATE. Además, hubo presencia de referentes de la CTA-A, en lo que fue un cierre de campaña de cara a las elecciones de la central obrera.

El viernes, educadores, trabajadores estatales y organizaciones sociales protestaron frente al Consejo Escolar de San Martín. Fue en el marco de una jornada de paro docente y movilizaciones en toda la Provincia, a raíz de la explosión de la Escuela 49 del partido de Moreno, en la que murieron su vicedirectora, Sandra Calamano, y el auxiliar Rubén Rodríguez.

Encabezaron la actividad, el titular de la seccional sanmartinense de ATE, Pablo García; y el candidato a secretario general de la regional local de la CTA-A, Pablo Puebla, dado que la jornada sirvió también como cierre de campaña de cara a las elecciones de la central obrera.

En diálogo con SMnoticias, García declaró: “Teníamos pensado hacer otra actividad, en el marco del cierre de campaña de las elecciones de la CTA-A, pero la transformamos en un acompañamiento a la comunidad educativa en este día negro, porque hay dos compañeros que perdieron la vida trágicamente por negligencia y desidia de este gobierno, que no se ocupa de lo que se tiene que ocupar, de poner en condiciones las escuelas. Solo piensan en la bicicleta financiera”.

“Había una serie de denuncias sobre la situación de esta escuela de Moreno, como hay denuncias en casi todas las escuelas del conurbano, que padecen situaciones complejas en lo edilicio”, agregó, y aseguró que estas situaciones “no ocurren solo en los colegios”. “Recién venimos del Hospital Eva Perón, donde hay una pérdida importante de gas, en la zona de Guardería, donde cuidan a los hijos de los trabajadores. Nosotros denunciamos esto, que es una verdadera bomba de tiempo”, lanzó.

El secretario general de la sede local de ATE, manifestó que “las denuncias de los trabajadores no prosperan porque a este gobierno no le importa la salud ni la educación pública”. “Para ellos es un costo y una molestia sostener estos servicios que brinda el Estado”. “Los auxiliares no tienen elementos para trabajar. Son ellos los que compran la lavandina para desinfectar los colegios. El Estado no está presente, y nosotros como gremio tuvimos que entregarles a los auxiliares un guardapolvo para que puedan trabajar”, ejemplificó.

“Este es el punto inicial de una serie de medidas que vamos a tomar, conjuntamente, ATE y la CTA-A. La población tiene que tomar conciencia de la situación que viven nuestros hijos, porque en todos los colegios hay problemas edilicios”, resumió.

Por su parte, Puebla hizo referencia a las elecciones en la CTA-A y sostuvo que “nuestra campaña es la lucha”. “Ayer estuvimos acompañando a los despedidos de Atucha en la ciudad de Zarate; respaldamos a los trabajadores del INTI, donde hubo más de doscientos despidos; y hoy estamos acá, reclamando por lo sucedido en Moreno”. “El proceso electoral lo hemos vivido en cada conflicto, poniéndonos al frente del mismo, y siempre siendo solidarios con los compañeros”, añadió.

“Acá hay una CTA-A que va a trabajar por todos los trabajadores con trabajo y también por los trabajadores desocupados”, prosiguió. Y completó: “Este gobierno es antipueblo. Va a tratar de aplastar todo lo que tenga que ver con beneficiar a los trabajadores y al pueblo. Hoy tenemos dos compañeros muertos por el desprecio que hay a los reclamos de los trabajadores. Nuestros planteos no son atendidos, y la razón es porque este es un gobierno de oligarcas”.