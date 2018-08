Desde los gremios denuncian que las escuelas del distrito están en estado de peligro permanente por la falta de inversión y que “en cualquier momento podemos vivir una tragedia como la de la escuela de Moreno”.

Miles de personas marcharon por el centro de Vicente López en el marco de la jornada de paro y protesta luego de la tragedia de la Escuela 49 de Moreno. La manifestación se inició en la avenida Maipú y San Martín, se marchó hacia la Jefatura Distrital, luego pasó por la Quinta Presidencial para culminar en un acto en la Municipalidad.

El titular de ATE Zona Norte, Fabián ‘Moncho’ Alessandrini, señaló que “lamentablemente estamos acá por un hecho muy triste, sin embargo esto nos da la fuerza para seguir reclamando y no dejar pasar la falta de inversión y mantenimiento que tienen todas las escuelas de la Provincia”.

“En cualquier momento podemos vivir una tragedia como la de la escuela de Moreno. El otro día visitamos el Hospital Erill de Escobar y vimos como no había calefacción en todo el edificio. Los pacientes que están en terapia no se pueden bañar porque no hay agua caliente. María Eugenia Vidal vino a profundizar todo lo que estaba mal. La situación es caótica”, agregó Alessandrini.

Por su parte, la secretaria general de SUTEBA Vicente López, Clara Gómez, detalló: “El ajuste de Vidal es el responsable de lo que pasó. La calidad educativa se mide en la inversión que se hace y la gestión provincial recortó salvajemente. Desde mayo denunciamos los peligros que había en todas las escuelas y no fuimos recibidos por ningún funcionario de peso. La tragedia es fruto del poco compromiso de Vidal con la educación pública”.

En ese sentido manifestó que “hay un peligro latente en todas las escuelas, no sabemos si cuando vamos a dar clases se nos va a caer el techo en la cabeza o va a explotar una cocina”. “Cuando peleamos paritarias no solo lo hacemos por mejoras salariales sino para pedir mejoras en infraestructuras”, añadió.

Y finalmente, la titular de la FEB Vicente López, María Laura Anderson, informó que “las escuelas del distrito están en tan mal estado como las del resto de las provincias”. “Los edificios de nuestro distrito son deplorables, hay falta de agua, calefacción, paredes que se caen. La inversión es nula, solo se pintan por afuera pero no hay arreglos estructurales”, remarcó.