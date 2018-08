Beneficia a dos barrios de la localidad, Carumbé y Astorga II. La obra era indispensable, luego de la falta de estos servicios básicos durante tantos años. Complementan el trabajo tareas de pavimentación e hidráulica en ambos puntos.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, estuvo en la localidad de Tortuguitas donde se están realizando diversos trabajos en los barrios Carumbé y Astorga II. Finalmente y después de muchos años, el agua potable y las cloacas llegan a esta zona y muchísimos vecinos se ven beneficiados. Además, se están realizando tareas de pavimentación, obra hidráulica, veredas y embellecimiento del espacio público.

El jefe comunal comentó: “Estamos llevando adelante este programa de hábitat, gracias a un convenio que hicimos con el Ministerio del Interior, para priorizar la calidad de vida de los vecinos, con la esperanza de que también se pueda cumplir en las demás localidades con el traspaso que hicimos a la empresa proveedora del servicio, AySA. Somos uno de los peores distritos en materia de cobertura porcentual con respecto a agua y cloacas”.

De acuerdo a la carencia de este servicio en todo el distrito, el municipio trabaja en este plan integral para solucionar parte de esta problemática. Nardini afirmó: “Nos tenían computados en un informe como el municipio con menos cobertura en servicios básicos, es decir que nunca se había trabajado sobre eso. Es algo que no se ve porque va por debajo de la tierra pero que brinda más salud. Está bien lo que se invirtió antes de mi gestión en materia de infraestructura hospitalaria pero no podíamos hablar del distrito de la salud cuando no teníamos los servicios básicos. De a poco vamos trabajando sobre estas cosas que son importantes para que la gente esté mejor y tenga los servicios correspondientes”.

El trabajo se complementa con pavimentación, obra hidráulica, veredas, luminarias, la recuperación del espacio público, entre otras cosas.

“Sabemos que falta un montón pero vamos a poner el esfuerzo para que la familia pueda disfrutar cada lugar. Es un paliativo, no soluciona de fondo la problemática, ya que lamentablemente aún no se pudo concretar la obra de entubamiento del arroyo Garín pero seguimos trabajando en conjunto a nivel institucional con los municipios de Pilar y Escobar a través del consorcio Región Norte II, para que en algún momento se pueda llevar adelante y darle una solución definitiva a muchos vecinos que lo padecen cada vez que llueve”, finalizó Nardini.