Los referentes de Somos San Martín, Rodrigo Estigarribia y Roberto Salar, recibieron en su local de Villa Ballester al responsable del cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad, Mario Oyarzo, para brindarles su respaldo frente al conflicto por la baja en el subsidio que reciben por cada póliza de seguros contra incendio vendida en el país. Por el tema, los servidores públicos mañana jueves se movilizarán al Congreso.

Mario Oyarzo, jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Ballester, explicó a SMnoticias que el dinero en cuestión proviene de “un subsidio que se recauda a través de las compañías de seguro desde el año 2005, que no afecta las arcas del Estado”. “Es el 0,5 por 1000 de cada póliza contra incendios. La recaudan las empresas y lo entregan al Ministerio de Seguridad para que sea distribuido entre los cuarteles de la Republica Argentina”, aclaró.

Indicó también que “para que puedas recibirlo tenés que reunir ciertas condiciones administrativas y operativas”. “En caso que no se cumplan, el subsidio se deja de cobrar, dándole a ese cuartel la posibilidad de ponerse al día. Si no lo hace, ese remanente de dinero que queda se tiene que repartir entre los otros cuarteles que si cumplen con los requisitos”, remarcó.

En ese sentido, planteó que “en el año 2017 ese remanente no fue repartido, y no tenemos explicaciones en donde quedó el dinero ni en que se uso”. “Además, en el 2018 se dio una reducción de 40 por ciento en el subsidio, que no sabemos porque se da”, señaló.

“El de Villa Ballester es un cuartel bastante importante, y la quita no nos afecta demasiado. Son alrededor de 88 mil pesos por mes, y solamente de luz nosotros pagamos 40 mil”, ilustró el bombero, pero subrayó: “El problema es que la situación económica en general es mala. No fue buena la venta de rifas; los socios, en muchos casos este año no aportaron; y los ingresos fijos subieron muchísimo”.

Seguidamente, alertó al respecto de “una posible quita de los ingresos que reciben los cuarteles de parte de las salas de bingo”, que para funcionar en un distrito necesitan llegar a un acuerdo con los Bomberos Voluntarios. “Nosotros somos un caso, y lo recibimos hace más de 20 años, y lo seguimos manteniendo porque cumplimos con todos los requisitos. Si tocan ese dinero se vería afectado muy gravemente la prestación de los servicios que brindamos a la comunidad”, aseveró.

Y por último, hizo referencia a la movilización del jueves y mencionó que “muchos cuarteles no van a poder venir por cuestiones de lejanía, pero los que estamos más cerca vamos a protestar, después de haber agotado todos los canales de diálogo con el gobierno y sin recibir respuesta alguna”. “Vamos a hacer un abrazo simbólico al Congreso y un toque de sirena de todos los cuarteles del país a las 10:30 de la mañana del día jueves”, cerró.

Por su parte, Rodrigo Estigarribia consideró que la quita de parte de este subsidio “muestra la insensibilidad de este gobierno, para el que la variable de ajuste siempre son los más humildes, y en este caso servidores públicos como son los bomberos”. “Son vecinos y amigos de todo el distrito que se juegan la vida por el prójimo, por eso esta situación nos genera mucha tristeza. Nosotros los vamos a acompañar durante el abrazo simbólico que van a hacer en el Congreso”, prosiguió.

“El de Ballester es un cuartel que está muy bien administrado, lo que no significa que esta decisión del gobierno nacional no tenga impacto”, manifestó, y aclaró que “para cuarteles del interior de la Provincia es muy fuerte quitarles este subsidio por presión de las empresas aseguradoras para buscar una mayor ganancia”. “Es inentendible esta medida, pero no me sorprende porque esto está enmarcado en la política de transferir recursos, siempre de los más débiles hacia los más poderosos”, reiteró, y cerró: “Nos da mucha vergüenza que el gobierno no comprenda el rol de los bomberos voluntarios, cuyo funcionamiento seguramente es perfectible, pero es una institución fundamental para la vida cotidiana de todos los argentinos”.