El Municipio de San Isidro comenzó con la distribución de los más de mil nuevos contenedores que adquirió con el objetivo de seguir disminuyendo la cantidad de basura que va a los rellenos sanitarios y concientizar sobre la división de residuos.

“Estamos realizando la colocación en los principales corredores, como por ejemplo, avenida Libertador, desde Roque Sáenz Peña hasta Paraná; avenida Fleming; Rolón y Márquez, entre otras. No sólo estamos ubicándolos en todas las esquinas sino también indicándoles a los vecinos cómo se utilizan y cuáles son sus beneficios”, comentó el subsecretario de Espacio Público, Leandro Martín.

San Isidro cuenta con tres tipos de contenedores, uno de color negro para residuos orgánicos; otro de color amarillo para envases de plástico; y uno azul destinado a papel y cartón. Ambos tienen indicaciones claras para que el vecino sepa cuáles son los materiales que deben arrojar en cada uno de ellos.

Además, el Municipio tiene también un punto verde en la calle Dardo Rocha al 300, en el Paseo de las Bicicletas, donde los vecinos pueden depositar vidrios y aluminios.

“Nuestra intención es hacer foco en los lugares donde hay más necesidad y, a su vez, recuperar los que ya están en la vía pública para redistribuirlos”, subrayó el funcionario de la Comuna. Y agregó: “Es muy importante que los vecinos acompañen este esfuerzo que hace el Municipio porque, además de tener un beneficio económico que va a la cooperadora del Hospital Materno Infantil, ayuda a sostener un San Isidro sustentable”.

¿Qué depositar en cada contenedor?

En los contenedores amarillos se puede depositar envases de plástico limpios y secos como botellas de agua, tarros de yogurt, botellas de productos de limpieza, agrupadores de plástico que unen las latas, bolsas de plástico, envases de cosmética personal, etc. No se puede arrojar recipientes de contaminantes no reciclables como ramas, escombros, animales muertos, etc.

En los contenedores azules se puede colocar papel y cartón que no estén sucios. A los sobres hay que quitarles las ventanillas de plástico, que se tiran en el contenedor amarillo, y a los cuadernos, las espirales, que irán al de restos de húmedos u orgánicos. Es recomendable plegar o doblar las cajas al máximo para que ocupen menos espacio. No arrojarse puede arrojar residuos húmedos u orgánicos, recipientes de contaminantes no reciclables, ramas, animales muertos, escombros, etc.

Los contenedores negros son para residuos húmedos u orgánicos -restos de comidas, verduras, ropas viejas, etc.- y todo aquello que no se pueda reciclar como por ejemplo, pañales, papel sucio, latas metálicas de dulces, conservas, restos de la actividad personal diaria, etc. Deben estar perfectamente embolsados y cerrados. No arrojar se puede arrojar restos de podas, cortes de pasto, escombros, etc.