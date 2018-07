La actividad se realizó en las instalaciones de la institución barrial, aprovechando el receso escolar, para que los niños puedan reiniciar las clases el lunes con su ficha de salud completa.

El Municipio de San Fernando, a través de su Secretaría de Salud Pública, Política Ambiental y Desarrollo Humano, sostiene programas y políticas con controles sanitarios periódicos a los chicos que asisten a las escuelas del distrito, con el fin de detectar patologías y trabajar en prevención, como promueve la legislación nacional vigente con el fin de detectar enfermedades y cumplir con la obligatoriedad de la vacunación a toda la población.

Paula Caldara, directora del Programa de Salud Escolar, expresó: “Estamos realizando el control integral de salud que solemos hacer en el marco del programa, en un barrio que tiene muchos chicos. Es el control que hacemos al que vienen una pediatra, odontóloga, enfermera, fonoaudióloga, y también estuvimos haciendo una charla sobre prevención en salud para los papás, dando algunos conceptos claves e importantes, como hacer un control anual de salud con los niños sanos, que no es lo mismo que ir al médico estando enfermos, ya que el médico puede observar otras cosas en el chico sano, así que es muy importante”.

“Hoy vinieron muchos papás, y los chicos fueron controlados. Seguiremos a ir a las escuelas a hacer nuestra rutina cuando se retomen las clases el lunes, así que los esperamos con la ficha de salud completa para poder revisarlos”, finalizó.

En tanto, el presidente del club San Ginés, Pablo Castellano, dijo: “Esto es bueno, es algo que se había hablado hace algunos meses, y se nos dio justo hoy en vacaciones de invierno de los chicos. Estamos contentos porque el Municipio le responde a la sociedad, con esta etapa de atención a los chicos. Gracias a la gente del Municipio por escucharnos, estamos contentos de tener respuesta con estas cosas que son buenísimas para el vecino de San Ginés”.

En cuanto a los vecinos que llevaron a sus chicos, Carlos expresó: “Está bueno, antes no se hacían estas cosas. Se pidió muchas veces, porque sirve para los chicos, y para los que no tienen obra social, viene bastante bien. Está muy organizado todo, y la atención es muy buena; la verdad que no me puedo quejar”.

Y Melisa finalizó diciendo: “Me acerqué para una revisación general para mi hija Lila, y la verdad que la atención fue bastante buena, nos orientaron a todos, así que estoy contenta. Por lo general, hacen cosas que no te las cubre una prepaga, o en vacaciones quedan todo este lapso de tiempo descubiertos. Esto sirve para que vuelvan a clase con todo”.