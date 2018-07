Lo planteó ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado en protección de los derechos colectivos de los escobarenses y del medio ambiente, los recursos naturales y el patrimonio cultural.

La Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, pidió a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que proceda a la revocatoria de la resolución que otorga al sindicato La Fraternidad el uso precario y gratuito de un inmueble que actualmente forma parte del Parque Público Papa Francisco.

La presentación se realiza por entender la Defensora, que la resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado conculca, por una parte, derechos colectivos adquiridos por los ciudadanos escobarenses; y por otra, vulnera la protección del medio ambiente, expresamente tutelado en la Constitución Nacional y en la Constitución de la provincia de Buenos Aires.

En tal sentido la Fernández se presentó, en representación de los ciudadanos de Escobar, ante el presidente del organismo, Ramón María Lanús, argumentando que de la propia resolución que se pretende impugnar se observa que la fundamentación del acto administrativo resulta ser esencialmente “…que conforme surge del relevamiento efectuado en el ámbito de esta agencia, se verifica que el inmueble se encuentra sin uso y sin afectación específica…”.

Así las cosas, la Defensora del Pueblo expresó: “El derecho nos asiste, toda vez, que el otorgamiento de un uso precario por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado debe inexorablemente observar previo al otorgamiento del mismo, que dicho inmueble se encuentre sin uso, sin afectación específica, y que no posea un destino útil en ejercicio, cuestión fáctica y jurídica que no se manifiesta en el presente caso”.

Efectivamente, la Municipalidad de Escobar detenta la tenencia desde el año 1985, y consecuentemente, ha procedido al mantenimiento de este inmueble que conforma un espacio público, y por tanto, su utilización resulta un derecho adquirido por el colectivo de nuestra comunidad.

En el mismo sentido, el Honorable Concejo Deliberante de Escobar ha sancionado la ordenanza 5098/13 la cual denomina a ese inmueble Parque Público Papa Francisco; y la ordenanza 5343/16, la cual autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a la construcción de un centro de información turística, puesto de seguridad y prevención comunitaria, espacio de esparcimiento, espacio de recreación, con un sector de estacionamiento.

La Defensora agrega: “Para nosotros, los escobarenses, este inmueble nos resulta propio, forma parte de nuestra historia y de nuestra idiosincrasia. Es un espacio social, cultural, deportivo, el cual es utilizado por nuestros adultos mayores, y es donde juegan nuestros niños”.

Además dice: “Se pone en riesgo la añosa arboleda existente y las especies que se desarrollan en ese ecosistema. Así pues, del informe que se acompaña, se han descripto y ubicado trece especies de árboles a proteger”.

En síntesis, Rocío Fernández expresa que “el planteo realizado no significa no recibir el emplazamiento de un centro sindical, que bien sabemos que tiene afiliados que son trabajadores de La Fraternidad y vecinos de nuestro distrito, muy por el contrario, creemos importante este tipo de desarrollos, sólo que en presente caso, el lugar no resulta el adecuado, porque el inmueble ya le pertenece a la comunidad escobarense, por historia y por derecho”.