La Escuela Municipal de Natación, que funciona en todos los “polis”, realizó en el 6 un encuentro competitivo de esa disciplina, en la que participaron chicos de 6 a 15 años que pertenecen a las categorías Infantiles, Menores y Juveniles. “La idea es que los chicos participen de torneos; de a poquito estamos logrando tener un equipo municipal de Natación, que represente a San Fernando en los torneos entre distintos municipios”, expresó la subsecretaria de Deporte, Ana Aused.

El Municipio de San Fernando trabaja intensamente en políticas deportivas, ofreciendo diversas actividades y nuevas propuestas que brindan contención a los vecinos. En esta oportunidad, el Polideportivo 6, sito en avenida Avellaneda y Francia, fue sede de un encuentro del Torneo Interpolideportivos de Natación de las categorías Infantiles, Menores y Juveniles.

Al respecto, la subsecretaria de Deportes del Municipio, Ana Aused, manifestó: “Este es uno de los tantos torneos que hacemos en el año por diferentes categorías. Hoy es Infantiles, Menores y Juveniles. Durante todo el año, los días viernes se hacen distintos torneos de distintas categorías para que los chicos participen y puedan asegurar sus propios logros, lo que se trabaja en las clases de la Escuela de Natación”.

Y agregó: “Al tener en todos los “polis” un natatorio, la idea es que los chicos participen de torneos. De a poquito estamos logrando tener un equipo municipal de natación, que represente a San Fernando en los torneos entre distintos municipios”.

“Este torneo es de chicos, pero además el Municipio tiene un equipo de Master que participa en diferentes competencias a nivel nacional. La idea es empezar con los grupos de chicos lo que sea participación en torneos provinciales y nacionales. Y los chicos del área de Personas con Discapacidad vienen también a natación, trabajando con sus profesores distintos estilos y técnicas, dependiendo de la discapacidad que tengan. Ya tuvimos varios representantes participando en torneos nacionales en Río Negro, Córdoba. El trabajo que se viene haciendo desde el Municipio se ve, los papás y chicos están muy contentos, participan y lo que van aprendiendo lo ven en resultados dentro del natatorio, así que muy contentos con lo que se está haciendo en San Fernando”, finalizó Aused.

Emanuel Zárate, coordinador de Natación Competitiva, a cargo de los torneos formativos para los chicos de las Escuelas de Natación, dijo: “Estamos trabajando para mejorar la calidad de las clases. Este torneo es en base a ver el progreso de los chicos y también para la captación del equipo de Natación. Hoy tenemos casi 120 chicos de los 7 polideportivos que tienen pileta, y el doble de papás, una muy buena concurrencia”.

En cuanto a los familiares que participaron, Mili, vecina del barrio Fate, dijo: “Vine a ver a mi hija que está compitiendo por el Polideportivo 1. Es una distracción para ella que le encanta, está fascinada. Ya es la segunda vez que viene a estos torneos. Lo recomiendo igual que todos los demás deportes”.

Soledad, de Virreyes, agregó: “Vine a ver a mis dos sobrinas que están acá en el Polideportivo 6. Re bién para lo que es Virreyes y San Fernando, que los chicos puedan practicar un deporte que, la verdad, afuera es muy costoso y que lo puedan hacer acá es bárbaro para ellos, y ver el entusiasmo que le ponen. Es una alegría para nosotros venir acá toda la familia a ver cómo le va”.

Y Marcelo, vecino del barrio San Jorge, finalizó: “Vine a ver al hijo de mi señora, que tiene 9 años y es muy bueno. Me parece muy bien, porque se fortalece, puede competir, conocer más chicos, salen un poco de la calle y no estén haciendo cosas que no tienen que hacer. Para mí, es mejor que venga a hacer deporte que estar con el celular todo el día”.

Los participantes también opinaron. Ángeles Benítez, que hace natación en el Polideportivo 1, dijo: “La experiencia es muy hermosa, recomiendo el deporte. Además de ser muy bueno, los profesores te tratan muy bien y el polideportivo tiene muy buena atención”.

Juan Ignacio, que hace natación en el Polideportivo 6, agregó: “Me parece muy hermosa, los profes te tratan con mucha atención y te ayudan mucho en todo esto”. Y Tomás, del Polideportivo 2, finalizó diciendo: “Siempre está bueno aprender algo y hacer deporte, además que te hace bien a la salud. Lo recomiendo”.