Una asamblea con mayores contribuyentes se llevó a cabo en el Concejo Deliberante de Pilar, la cual tuvo como objetivo tratar tres expedientes, pero como eje central el empréstito de 600 millones de pesos para la realización de asfaltos.

Durante toda la asamblea se escucharon gritos de un lado y de otro. El recinto se encontraba lleno de vecinos que manifestaban su posición respecto al crédito UVA que estaba tratando el Legislativo.

En primer lugar, el concejal del Frente Pilarense, Santiago Laurent, afirmó que los plazos para el tratamiento del crédito estaban vencidos y solictó un cuarto intermedio para que se reglamente de otro modo. Desde el oficialismo, Diego Ranieli sostuvo que “la convocatoria se aprobó por unanimidad” y que el pedido del edil opositor era “cháchara”.

El concejal del Frente Renovador, Flavio Álvarez, anticipó su abstención al proyecto y expresó: “Desde nuestro bloque nunca nos opusimos al préstamo, lo que solicitamos es el destino de ése dinero. Comprendemos que hacen falta asfaltos, pero también salud y seguridad”.

Al momento de su discurso, el concejal se encontraba enumerando los pedidos de los vecinos y se animó a contestar con una humorada a una persona del público que le gritó: “¿Tu hermana qué pide?”. “No tengo, pero si fuese como yo seguro le gustaría todo”, dijo en un intento de calmar una sesión que se estaba tornando caliente.

Asimismo, Paula González, del Frente Pilarense, lanzó críticas al gobierno nacional y provincial, lo que despertó una catarata de silbidos y abucheos hacia su persona, muchas de ellas de tinte machista, lo que obligó al presidente Gustavo Trindade a exigir respeto.

Luego, manifestó: “No vamos a avalar este tipo de operaciones irregulares y poco claras que el intendente pretende llevar adelante. A ustedes que les gusta tanto a hablar de décadas, esto se va a estar pagando durante una década y media”.

Luego, hizo uso de la palabra la concejal radical Claudia Zakhem. “Hay calles que necesitan de mejoras y obras serias, no de aquellos que se hacían con fines electorales”, expresó. “Nosotros no generamos que no haya asfalto, somos los que estamos orgullosos de decir que este gobierno municipal le dio la bienvenida a AySA”, agregó.

“Tenemos enfrente a una persona que fue jefe de Gabinete e intendente interino y que parece que llegó mágicamente a Pilar y se dio cuenta lo que no hizo la gestión anterior”, disparó, por su parte, Jesica Bortulé, desde el bloque oficialista. “Los pilarenses están cansados de que le mientan en la cara”, agregó.

En última instancia, el presidente Gustavo Trindade decidió bajar a la banca para dar su opinión. “Escuchar a algunos quejarse por la gente expresándose me parece volver la película hacia atrás, porque antes, cuando era oposición, nos traían puteadores profesionales”, afirmó. “Si el crédito lo tomamos para darle un beneficio a los vecinos, no es un gasto, es una inversión”, agregó el titular del cuerpo.

“Como peronista me duele la miseria y ver a un pobre embarrándose, así que de este crédito me importa que mi vecino no pise más barro. Basta de mentiras, vinimos a dar vuelta una página triste de la historia de Pilar”, finalizó.

La votación final arrojó un resultado de 33 votos afirmativos, 13 negativos y tres abstenciones, entre concejales y mayores contribuyentes.