A un año de terminar la obra hidráulica, el intendente Ramiro Tagliaferro charló con los vecinos que tiempo atrás se inundaban con cada lluvia. Después de quedar paralizados por falta de pago de la gestión anterior, los trabajos en la cuenca Boquerón finalizaron en 2017, retomados por la actual conducción municipal.

Hoy los vecinos de la cuenca Boquerón están tranquilos cuando llueve porque la obra hidráulica está finalizada. Eso le contaron al intendente Ramiro Tagliaferro, quien se reunió con ellos a un año de terminarla. Tras ser paralizada y desfinanciada por la gestión anterior, se convirtió en una realidad a partir de la decisión política y el esfuerzo conjunto del Municipio y Nación para evitar los anegamientos que sufrían más de 40 mil personas de Morón Centro y Sur.

El proyecto comenzó a ejecutarse en 2013, pero al asumir la actual gestión se encontraba detenido por falta de pago. El primer tramo de la obra había sido interrumpido en noviembre de 2015 y tenía un avance del 60 por ciento, a pesar de haber transcurrido más de dos años de su inicio. La segunda etapa, que arrancó sin terminar la anterior, sólo se había ejecutado en un 40 por ciento. Ante esta situación de abandono, la actual conducción municipal reactivó los trabajos que concluyeron en julio de 2017.

Junto a los vecinos, en la calle Boquerón e Hipólito Yrigoyen, el intendente Ramiro Tagliaferro afirmó: “La de Boquerón era una obra que encontramos desfinanciada, totalmente deteriorada. Todavía me acuerdo las fotos que me mandaban Jorge, Raquel y todos los vecinos. Por eso desde el primer momento fue prioridad para nuestro equipo, para que las familias no se inunden más. Hace un año la finalizamos. Hoy en Morón las obras que se empiezan, se terminan”.

La obra contempló la traza de un conducto rectangular doble celda de 2.10 metros por 2.10 metros que se extiende por más de 15 cuadras, desde el aliviador Casullo, en la intersección de las calles Casullo y Entre Ríos, pasando por Ortiz de Rosas y Abel Costa, hasta el cruce de las calles Boquerón e Hipólito Yrigoyen.

Además, para resolver los anegamientos recurrentes, se agregaron dos ramales secundarios, uno por la calle Belgrano desde Ortiz de Rosas hasta Fernández Moreno y otro por Vicente López desde Abel Costa hasta Boquerón.