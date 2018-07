El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, presentó junto a trabajadores del sector, la norma que regula la actividad de los panaderos en el distrito.

“Esta norma evita la competencia desleal y la venta de congelados en lugares que no tienen que ver con panaderías, y además solicita certificados de procedimientos”, explicó el intendente, quien adelantó la posibilidad de que el Municipio pueda ayudar a reducir el precio del pan en un 50 por ciento.

“La Argentina está pasando un momento muy complicado y nosotros tenemos que trabajar. Hace dos o tres años entregábamos netbooks en los colegios y hoy tenemos que cuidar el precio del pan”, afirmó Zabaleta.

“El desafío es consolidar los vínculos con el sector de los panaderos a través de estas medidas para que ellos puedan mantener sus comercios en estos momentos complicados”, manifestó el intendente, quien además dijo que si bien “no se puede desfinanciar el Municipio”, la intención es colaborar con otros grupos empresariales.

“Este gobierno nacional no tiene para dar buenas noticias, sólo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el que no coincide el 80 por ciento de los vecinos. Me gustaría ir a Olivos a la noche y subir a -la presidenta del FMI, Cristine- Lagarde a un auto para que recorra los merenderos”, disparó el jefe comunal.

Finalmente, Juan Zabaleta hizo referencia a la denuncia sobre los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos. “Me sorprendió porque usaron como bandera la transparencia y esto es muy grave, es un incumplimiento más de este gobierno con sus votantes”, concluyó.