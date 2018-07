El secretario general de Amra Conurbano Norte y perteneciente al Colegio de Médicos del Distrito IV, el doctor Carlos Wechsler, participó del debate en el Senado de la Nación sobre el aborto legal, seguro y gratuito en el país.

Ni bien abrió su exposición, Wechsler consideró que “dar las garantías es crear, primero el presupuesto, sino todas estas leyes fallan”.

El galeno, rápidamente, citó un ejemplo de la semana pasada en el Hospital Eva Perón, del partido de San Martín: “Vino una paciente embarazada a nuestro hospital con una gesta avanzada. Teniendo en cuenta, también, que era diabética. Cabe señalar que nosotros les enseñamos a las pacientes que deben usar las tiras y, así, monitorear su glucemia y que ese niño nazca bien. Por supuesto, para que ella no tenga complicaciones durante ese embarazo. En este caso, no tenía tiras. Y las mismas las debe dispensar el Estado”, dijo, y agregó “esa mujer no venía a nuestro hospital, llegó de José C. Paz y pasó por San Miguel y, tras todo ese recorrido, al Boccalandro -Tres de Febrero- y luego terminó en el Eva Perón”. “Como corresponde, la dejamos internada para que ese niño no sufriera el dismetabolismo de la mamá”, agregó.

El secretario general de Amra Conurbano Norte aclaró que “con simples tiras, ella en su casa hubiese vivido tranquila y seguir la gesta de forma adecuada”. “Pero si no hay recursos financieros, tal como nos expresan de las altas esferas, ¿cómo vamos a asegurar el derecho a la salud?”, planteó.

“Nosotros siempre ponemos voluntad de solucionar las cosas. Pero no están aseguradas las condiciones para, ni siquiera garantizar, la salud de las personas que hoy concurren a un hospital bajo programa”, concluyó Wechsler.