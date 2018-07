En esta oportunidad, se realizó un seminario de preparación de cupcakes y popcakes. La subecretaria de Educación del Municipio, Mariana Miola, presente en el evento, dijo: “Esta fue la iniciativa del Municipio, juntando las necesidades de empleabilidad de la gente y realizando talleres y capacitaciones para que los vecinos tengan salida laboral”.

El Municipio de San Fernando trabaja intensamente tanto en educación formal como no formal, como política de apoyo y de igualdad de oportunidades. En esta línea se inscribe la creación de la Escuela de Oficios, que permite a cursantes mayores de 18 años una salida laboral, con una sólida instrucción por parte de experimentados profesores.

La subsecretaria de Educación del Municipio, Mariana Miola, dijo: “Estamos hoy en un seminario de ‘cupcakes’ con las alumnas, que están muy contentas porque salen de acá sabiendo cocinar en la segunda o tercer clase. Esta fue la iniciativa del Municipio, juntando las necesidades de empleabilidad de la gente y realizando talleres y capacitaciones para que los vecinos tengan salida laboral. Es un momento donde la gente necesita resolver esos temas, no sólo el empleo, sino también conocer los lugares donde tenemos talleres y oficios para aprender”.

Y agregó: “Casi se duplica el número del año pasado. Ya vienen 750 alumnos en lo que va del año. Estimamos que para fin de año serán 1500 personas que pasan y se capacitan; hoy nos cuentan historias y muestran filmaciones de gente que trabaja de este oficio, y ven como una salida laboral importante. Son 1500 personas que a la par también enseñan en sus casas y a sus hijos, y toda la familia colabora en mini empresas que van formando”.

“Cuando se realizó esta Escuela de Oficios, su infraestructura se proyectó especialmente por arquitectos. Estas cocinas pasaron todas las inspecciones y fueron hechas para este tipo de talleres con limpieza y seguridad. Todo impecable para que esto funcione muy bien y dar un servicio de calidad al vecino, que es lo que pretende el Municipio de San Fernando”, finalizó Miola.

El coordinador de la Escuela de Oficios, Luis Cacciatore, detalló: “Hoy tuvimos muy buena convocatoria, y por lo general, los seminarios se están llenando. Estamos haciendo cupcakes y popcakes, hemos tenido temáticas variadas, también cocina y nutrición. Ahora estamos haciendo cupcakes de jengibre, de chocolate, de zanahoria, después tenemos popcakes también, así que vamos a armar una linda mesa dulce. La convocatoria es variada, tenemos gente joven, y con experiencia, así que está muy bueno”.

“En agosto vamos a abrir las inscripciones para lo que resta del año. Tendremos pastelería, pizzería, cocina y organización de eventos. Esperamos a los vecinos, solamente con una fotocopia del documento, los únicos requisitos son ser mayores de 18 años y residir en San Fernando. Invitamos a los vecinos a que se acerquen”, finalizó Cacciatore.

Beatriz, una de las alumnas que participó, dijo: “Llegué porque quería hacer algo, y una vecina me dijo que acá empezaban los cursos. Siempre quise estudiar algo de repostería o pastelería. Me anoté y hace tres clases que estoy, vine a dos seminarios y me enganché. Es muy lindo, aconsejo al que le interese y le guste que aproveche, que es gratis, y se pueden aprender muchas cosas. También es muy lindo el ambiente, los profesores y las compañeras. Le agradezco al intendente que nos da esta posibilidad, que ayuda para una salida laboral”.

E Isabel, otra alumna del curso, finalizó diciendo: “Al curso llegué por Internet, y después unos compañeros que estudiaron acá me comentaron, y me anoté. Hice un curso de pizzería y ahora estoy haciendo otro de pastelería. Lo veo muy interesante, porque acá muchas chicas jóvenes tienen salida laboral. Realmente, es una obra que en otros municipios no la he visto”.