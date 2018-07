Fue en el marco del programa “Para verte mejor”. Se realizan controles oftalmológicos y posterior entrega gratuita de lentes en las escuelas públicas del distrito. El objetivo es ayudar en la economía de las familias y favorecer el aprendizaje de los niños.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, estuvo en la Escuela Primaria 41 de Tortuguitas, participando de la entrega de lentes en forma gratuita, como parte del programa “Para verte mejor”. El mismo, coordinado en conjunto entre la Subsecretaría de Educación y la Secretaría de Salud del distrito, realiza controles oftalmológicos gratuitos en las escuelas públicas del distrito. No tienen costo para las familias y los chicos eligen, entre diversos marcos y colores, el que más les gusta.

Nardini expresó: “El objetivo es generar prevención oftalmológica. Quizás muchos sufren la patología y no lo saben, y la idea es generar conciencia en las familias. Yo lo padecí de chico y entiendo la problemática. Por eso desde el Estado municipal queremos brindar las herramientas para que los chicos puedan tener una educación mucho más fluida. Es una herramienta muy útil en la vida y en la formación de cada uno”.

El jefe comunal charló con las familias y les contó su propia experiencia: “A veces en el imaginario de la gente se deja de ver al intendente como una persona común. Yo soy igual que cualquiera. Y por desconocimiento mis padres no me llevaron a control cuando realmente lo necesitaba, tal vez porque en ese momento no estaba sembrada la cultura de la prevención. Hoy es totalmente diferente. Podemos articular el Estado municipal con la escuela para que el programa llegue a los chicos y evitar problemas a futuro. Algunos sufren trastornos de aprendizaje quizás por el desconocimiento de no haberle hecho el control, y no está viendo bien el pizarrón, no puede leer como corresponde, eso se va agravando con el tiempo. De esta forma se evita y ayuda a la educación del niño”.

Junto con los lentes, cada alumno se llevó la receta correspondiente, el líquido para limpiarlos y el estuche. Nardini agregó: “Se hace en las escuelas públicas con el fin de poder ayudar teniendo en cuenta la situación económica. De esta manera le ahorramos un costo a la familia porque sabemos que está todo muy difícil y esto aliviana un poco una problemática concreta”.

Es el segundo año que el programa llega a la Escuela Primaria 41. Analía Verónica Maldonado, directora de la institución, afirmó: “Estamos felices y agradecidos porque es un gran beneficio para los alumnos y para los papás, ya que no tienen la posibilidad de acceder a comprarlos. Muchos están sin trabajo o trabajan por hora y un par de lentes no está en sus posibilidades, porque sabemos el costo de los mismos y además se demora mucho. Esto fue rapidísimo, vinieron a hacer los controles hace veinte días y hoy ya tienen sus lentes, así que estamos totalmente agradecidos”.