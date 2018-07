El proyecto que plantea el respeto a la ley que regula el funcionamiento de las farmacias en la provincia de Buenos Aires tuvo el apoyo de todos los bloques. Esto se da en el marco de un debate -que hoy se encuentra judicializado- sobre si las sociedades anónimas, como por ejemplo la cadena Famacity, pueden operar o no en el territorio bonaerense. El Colegio de Farmacéuticos de Tres de Febrero celebró la aprobación de la resolución.

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Tres de Febrero se produjo un tibio rechazo a la posible llegada de las grandes cadenas de farmacias -particularmente la sociedad anónima Farmacity- al territorio bonaerense, y por ende, al distrito. El proyecto original fue modificado para que sea aprobado por unanimidad.

Así, el cuerpo en su conjunto votó favorablemente una resolución que expresa “la necesidad del respeto de las previsiones establecidas” en la ley que regula el funcionamiento de las farmacias, “en especial, el mantenimiento de las incumbencias profesionales de los farmacéuticos del sistema de salud”.

“Hay que castigar a quienes hacen negocios con el Estado”, reclamó el progresista Federico Ferreyra durante el debate. “Esto va más allá de la llegada de Farmacity al distrito o no. Acá hay un miembro del gobierno nacional que se para de un lado del mostrador y defiende a la Justicia cuando hace referencia al pasado; y desde el otro lado del mostrador pisotea la Justicia tratando de hacer un negocio. Eso es lo que debemos repudiar”, lanzó, en referencia a Mario Quintana, vicejefe de Gabinete nacional y ex titular de la firma.

“Hoy tenemos que expresar con todas las letras que Tres de Febrero no quiere que se vulnere la ley que expresa con toda claridad el rol del farmacéutico en el sistema sanitario”, aseveró el concejal de Unidad Ciudadana, Alejandro Collia, autor de la iniciativa. “Tenemos que expresar claramente que Tres de Febrero no quiere los farmashoppings”, dijo, y recordó que “la ley no permite sociedades anónimas a cargo de farmacias”. “Este proyecto es un reconocimiento a los farmacéuticos, que contribuyen a dispensar los medicamentos, que son un bien social y sanitario”, añadió.

Asimismo, dejó en claro que “esto es un plan de negocios”, y denunció: “Acá una cuadras tenemos un comercio llamado Simplicity, que se disfraza como perfumería o local de venta de ropas, pero si uno llama por teléfono y pide un medicamento van y lo entregan. Esto es un paso previo a la instalación de los farmashoppings”. “Tenemos que sumarnos a la gran cantidad de municipios que, con distintos colores políticos, han votado por unanimidad ordenanzas que rechazan la llegada de Farmacity. Hay que respetar la ley”, cerró.

Por su parte, desde el Frente Renovador, Jimena Bondaruk dejó en claro “que están en contra del desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires y en nuestro distrito, pero no en contra del progreso”. “Quienes nos poníamos a los Lázaro Báez o a los Julio De Vido hoy no podemos acompañar a los Mario Quintana ni a ningún otro amigo del poder, porque esto es cambiar la ley en favor de los amigos del poder de turno”, sentenció. “Hoy el debate está judicializado, y si la ley llega a fallar en favor de Farmacity, lo que va a sucedes es que esta gente va a poder determinar los precios de los medicamentos”, pronosticó.

Tras la aprobación del expediente, Anahí Castro, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tres de Febrero, conversó con los medios de prensa, y manifestó: “Estamos muy contentos con la aprobación de este proyecto. Nosotros sabemos que esto tiene que ver con la llegada de las farmashoppings, y entendemos que el desembarcó de estas cadenas avasalla el derecho, porque su llegada vulnera una ley provincial”.

“Que la Corte Suprema de Justicia nacional acepte un recurso de queja de un privado contra el Ministerio de Salud provincial es una situación muy rara”, ironizó, y prosiguió: “No solo lo aceptaron, sino que esto sigue en curso, ya que el proceso todavía no terminó”. “En agosto tendremos una audiencia publica, donde vamos a plantear que esta medida no mejora en nada el acceso al medicamento”, aseguró, y planteó que “si este recurso avanza, cualquier persona podrá poner una farmacia”. “Así se va a perder la función sanitaria que tenemos, solo va a pasar a importar el comercio”, cerró.

En la sesión ordinaria, también fueron tratados y aprobados otros temas. Por ejemplo, se aprobó la ordenanza que homologa el convenio de colaboración y adhesión para la implementación de la Red Pública de Salud Amba en el Primer Nivel de Atención y el acta de acuerdo entre el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Tres de Febrero.

“El objetivo de este convenio es permitir la conformación de una red institucional entre los Centros de Atención Primaria de la Salud con ampliaciones y reformas”, indicó la concejal Natalia Fernández, del bloque Cambiemos. “Con esta implementación se podrán organizar mejor los turnos para la atención de los vecinos, mejorar la infraestructura y llevar a cabo una reorganización integral para una mejor atención en salud pública”, agregó, y remarcó que las salas de Caseros y Ciudadela Sur serán reconstruidas en su totlidad.

También se aprobó la homologación del acuerdo entre la Municipalidad y la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, junto con la Dirección Nacional de Preinversión. El concejal Marcelo Bello, también de Cambiemos, informó que “este convenio es algo anhelado por los vecinos para llevar adelante los estudios del futuro Parque Industrial de Tres de Febrero”.

“La Dirección Nacional de Preinversión realizará los estudios pertinentes con una inversión de 2 millones de pesos, 1,7 millones costeados por el Banco Interamericano de Desarrollo y 300 mil por el Municipio”, añadió, y aclaró que “el propósito es realizar un estudio de factibilidad técnico presupuestario sobre tres lotes que suman 75 hectáreas y están ubicados en la zona norte”. “El lugar le dará al distrito una mejor competitividad y generará empleo para los vecinos”, concluyó.

Por último, con la lectura de una emotiva carta redactada por parte de sus integrantes, el Concejo Deliberante declaró de interés legislativo a la asociación civil Renacer Caseros, un grupo de autoayuda para padres que han perdido a sus hijos.