Gracias a una fuerte inversión que permitió al Municipio organizar un exitoso sistema de Protección Ciudadana, San Fernando es referente de seguridad en todo el país. En ese marco, grupos de vecinos son invitados a visitar el Centro de Operaciones. “Les solucionamos el problema de inseguridad que nos plantearon, más allá que no somos responsables de la seguridad, y lo es la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros ayudamos con los impuestos de los vecinos, para que ellos tengan una mejor calidad de vida”, dijo el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio.

En el marco de un programa de visitas vecinales gratuitas a las instalaciones del moderno Centro de Operaciones de San Fernando, sito en avenida Presidente Perón 960, el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, junto al secretario de Modernización del Municipio, Gonzalo Cornejo, recibieron a un grupo de vecinos de Virreyes Oeste.

Aparicio expresó: “Estamos con los vecinos de las calles 24 y 26, entre Avellaneda y Pasteur, que tuvieron algún problema de inseguridad, y a partir de una reunión que se generó, nos pusimos de acuerdo en muchos temas para poder resolver estos inconvenientes que tenían. Hoy vinieron al Centro de Monitoreo a ver las 5 cámaras que instalamos en su barrio, y aparte conocernos, porque nos interesa muchísimo que el vecino de San Fernando vea que hacemos con su dinero, y como se invierte lo que pagan en las tasas. Estamos muy contentos, porque se acercaron, hicieron preguntas, les explicamos, y también les solucionamos el problema de inseguridad que nos plantearon, más allá que no somos responsables de la seguridad, y lo es la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros ayudamos con los impuestos de los vecinos, para que ellos tengan una mejor calidad de vida”.

“Cuando asumimos en el 2011 teníamos 46 cámaras por onda, no cableadas; hoy tenemos 800 y vamos por las 1100, mucho más arriba de las 500 cámaras prometidas en aquel año. Esta es la demanda que el vecino de San Fernando nos hace, y a partir que asumimos abrimos este centro de monitoreo, que son las Secretarías de Protección Ciudadana y de Modernización, donde hay más de 550 personas trabajando, todas al servicio del vecino, para mejorar la seguridad y la calidad de vida, que es lo que queremos desde el Municipio”, terminó diciendo el titular del Concejo Deliberante.

Por su parte, Cornejo agregó: “Seguimos sumando cámaras en lugares que hacían falta, y la instalación nunca cesa, sino que vamos dando prioridades a los lugares. En este caso, teníamos en Virreyes Oeste la necesidad de colocar cierta cantidad de cámaras en un sector donde faltaban. Hubo un par de hechos que a partir de la cámara, en una semana pudimos dar con el autor de un robo, que había que aprehender. Estamos con los vecinos mostrándoles el trabajo realizado, y cómo fue invertido el dinero que ellos aportan al Municipio”.

“Vamos a llegar a fin de año con 1000 cámaras instaladas, ya terminamos lo que es Libertador Chico, con una cámara cada una cuadra, fundamental en las avenidas, y seguimos instalando. La próxima etapa que hacemos en serie la instalación va a ser por Constitución desde Madero hasta Ayacucho”, sumó el secretario de Modernización municipal. “Tenemos personal monitoreando las 24 horas los 365 días del año, es fundamental no descuidar el puesto, por eso hay operadores en descanso programado, para cuando hace falta la rotación. La cámara no sólo está para hechos de vandalismo, sino vemos también dónde se inundó, un tacho de basura prendido fuego, si alguien hace una poda que no debe, cualquier anomalía dentro del distrito, se dispara un protocolo de seguridad para patrullas, ambulancias, Bomberos o Defensa Civil para restablecer la normalidad”, finalizó.

Roxana, una vecina de Virreyes que concurrió a la visita, dijo: “Quiero agradecer a Santiago Aparicio por la invitación. Me parece muy bueno lo que hacen en nuestro barrio. Nos pusieron 5 cámaras, en la calle 25 donde había algunos robos; en Pérez Galdós y Garibaldi; en la 22, España; la 24, Miguel Cané; y en la 26, Payró. Nos respondieron perfectamente. Está todo bastante más tranquilo porque mermaron los robos y la inseguridad”.

Y Raúl, otro vecino de la calle Pérez Galdós, barrio Santa Catalina, agregó: “Las cámaras que habían prometido ya las colocaron, y en ese lugar ahora no hay tantos problemas, estamos mucho más tranquilos después de las cámaras. Es un beneficio tener un monitoreo de lo que está pasando en esas cuadras bastante peligrosas. Este Centro de Monitoreo es excelente, con muchos jóvenes trabajando y dándole posibilidades a la gente del partido para que puedan capacitarse”.