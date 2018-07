Una mujer sufrió un intento de secuestro este jueves cuando regresaba de dejar a su hija en la escuela. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda y los delincuentes no lograron su cometido por el rápido accionar de un vecino y dos albañiles que trabajaban en la zona.

El hecho ocurrió el jueves, minutos después de las 8 de la mañana en Hurlingham, cuando la mujer retornaba de dejar a su hija en una escuela de la zona y fue sorprendida por dos sujetos que, tras pegarle una trompada, intentaron subirla a un utilitario que esperaba a metros del lugar.

Todo quedó filmado en un video de una cámara de seguridad de una vivienda vecina, que dura unos pocos segundos, pero que no por eso deja de generar sorpresa y estupor, y en el que se alcanzan a ver algunos detalles de la situación.

En las imágenes -que fueron subidas a las redes por el usuario José Viñuela #CiberPeriodismo- se ve pasar a la mujer, mientras un hombre que viene por la vereda de enfrente se cruza. Segundos después, y cuando la mujer y el hombre desaparecen de la escena, el señor se acerca a la mujer con la excusa de hacerle una pregunta y le termina pegando una trompada que la tira al suelo.

Posteriormente, se ve a un joven con campera roja pasar corriendo hacia el lugar donde se desarrolla la situación.

Lo que sigue, es el joven y el otro hombre arrastrando a la mujer hacia un vehículo, un Peugeot Partner blanco, que estaba a metros del lugar y que antes del hecho aparece en el video.

La secuencia sigue con la aparición en escena de otros tres hombres -dos albañiles y un vecino- corriendo hacia donde está la víctima para rescatarla, luego de presenciar lo que estaba sucediendo y escuchar los gritos de la mujer.

Finalmente, los albañiles y el vecino, después de forcejear con los malvivientes, logran rescatar a la mujer, mientras los hombres se suben a la camioneta y se pierden a toda velocidad por la misma calle por la que llegaron.

“Mi mujer volvía de llevar al colegio a nuestra hija cuando dos personas, más un cómplice en una camioneta, intentaron secuestrarla”, relató el marido de la víctima a Oeste Noticias, un medio de la zona. Y enseguida agregó: “Si no fuera por los dos albañiles que se encontraban a media cuadra que lograron defenderla no se donde estaría mi mujer ahora”.

Los héroes de esta historia resultaron ser los dos albañiles que trabajaban por la zona, junto a otro vecino que pasaba por allí, y corrieron a ayudar a la mujer. “Manoteé a la chica porque estaba casi subida a la camioneta, me pegaron una piña en la frente pero la soltaron. Por suerte no pasó nada más, quedó todo en eso. Corrí 30 metros, no lo dudé. Después pensé que era una locura, pero no lo dudé. Vi que era una mujer pero no vi quién era”, contó Juan Carlos, uno de los albañiles que tuvo un acto de valentía y coraje al evitar el secuestro.

La víctima, de 37 años, luego de realizar la denuncia, y aún angustiada por la situación vivida, ingresó al programa de asistencia a la víctima y al de protección a la mujer en situación de riesgo. “Solicitó que su nombre no sea publicado y su dirección tampoco. Quiere salir de este momento y se le brindará ayuda psicológica y acompañamiento constante en las próximas semanas”, manifestaron las autoridades de Seguridad del gobierno municipal.