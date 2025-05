La Universidad de Morón realizó una nueva edición de la Feria de Empresas UM

Se llevó a cabo en la Universidad de Morón una nueva edición de la Feria de Empresas UM, un espacio de encuentro entre estudiantes, profesionales y referentes del mundo laboral.

En la sede de la universidad se colocaron stands de las distintas empresas, las cuales pudieron presentar sus programas de pasantías y ofertas laborales a los estudiantes y egresados.

“Este es la vigésima edición y estamos contentos porque cada vez vienen más empresas. La intención es acercar a los estudiantes al mundo del trabajo”, señaló Carlos Gowland, secretario de Extensión Universitaria de la Universidad de Morón.

“Es una actividad que es muy estimulante, ya que las empresas traen merchandising, hacen sorteos y hay espacios recreativos. Se mezcla la parte profesional con la diversión y se genera un clima de mucho dinamismo”, explicó.

Además, el representante de la Universidad de Morón señaló que lo que se busca es “un equilibrio entre las empresas y las distintas disciplinas que ofrece la universidad”. “Tenemos comerciales, servicios, industriales, consultoras, bancos, farmacias, etcétera”.

También indicó que no solo se trata de una actividad para estudiantes, sino también para egresados, ya que “las empresas están ávidas de curriculums de graduados”. “Aquí participa el área de Recursos Humanos y busca incorporar talentos”, enfatizó.

El secretario de Extensión Universitaria también recordó que esta experiencia no se detuvo con la pandemia. “La universidad había adquirido una plataforma en el 2018, a pesar que en esa época no había tantas materias que se dictaran a distancia, por eso no solo no se frenó la Feria de Empresas UM, sino que las clases también transcurrieron de forma normal. Fue una decisión inteligente de las autoridades”, concluyó.