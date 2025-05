Con un baldazo de agua: Así recibieron a los libertarios Sebastián Pareja y Daniel Mollo en San Martín

Lo que bajó del cielo no fueron “las fuerzas”, sino una suerte de lluvia artificial. El armador provincial de Javier Milei llegó a distrito para inaugurar un local junto al relator. Ambos terminaron empapados.

Durante la inauguración, cuando iba a tomar la palabra el armador provincial @SPareja_, una vecina le arrojó un baldazo de agua desde un balcón, empapando a varios de los que estaban en el escenario. Parece que @Danielmollo “no la vio”… https://t.co/DMyxpDaOk5 pic.twitter.com/twV4Fw07Dq — SM Noticias (@SMnoticias) May 9, 2025

No fue la noche ideal para Daniel Mollo, quien pretende imponerse como el principal referente de La Libertad Avanza en San Martín. El ex concejal macrista, más conocido por los vecinos por sus relatos de los partidos de boca que por su paso por el Legislativo local, inauguró un local en la calle San Lorenzo, casi Pueyrredón, en pleno centro del distrito.

Invitó a la apertura a Sebastián Pareja, funcionario nacional, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y armador del espacio en esa jurisdicción, seguramente para mostrar músculo y un dominio del territorio, pero lo único que pudo exhibir es el desconocimiento de la realidad del distrito que tiene, y la poca capacidad de organización territorial.

Es que durante la inauguración, cuando iba a tomar la palabra el armador provincial, una vecina le arrojó un baldazo de agua desde un balcón, empapando a varios de los que estaban en el escenario.

¿Una muestra del descontento de la comunidad de San Martín con la fuerza libertaria? Puede ser. Pero esta acción más tiene que ver con la “molestia” que estos actos generan en la comunidad, producto de los sonidos que generan y del corte de calle y la congestión de tránsito que se da con estas inauguraciones.

Hay que decirlo: No eran muchos en número, solo el núcleo duro militante del espacio, pero incomodaron bastante al vecindario, al que parece no gustarle mucho ese folclore político de bombos, cánticos y calles cortadas. “Es un acto peronista”, dijo un frentista. No parece ser esta una expresión de “la nueva política”, y los sanmartinenses así lo están considerando.

Tendrán que tomar nota Daniel Mollo y sus laderos de lo ocurrido, y trabajar más para empezar a interpretar el pulso del vecino de San Martín, sus exigencias y aquello que no quieren.

Otros actores locales de La Libertad Avanza parecen entender más la dinámica distrital, y apuestan a hacer política pero evitando la confrontación en las calles y, sobre todo, generar molestias en la ciudadanía.