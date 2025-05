Bernarda Meglia: “La única posibilidad de futuro y esperanza para los argentinos es Axel Kicillof”

SM Noticias conversó con la referente del peronismo de San Miguel Bernarda Meglia, quien abordó temas relacionados a la gestión del gobernador y deslizó críticas hacia el intendente Jaime Méndez. Asimismo, expresó la necesidad de unidad dentro del espacio en el distrito.

“Venimos laburando muchísimo, cada vez se suma más gente a las actividades. Tenemos un espacio en San Miguel y otro en Santa María y buscamos que los vecinos se sumen a los talleres de folclore, comedia musical, tejido, manualidades y tenemos una salda de gaming, todo de manera gratuita”, explicó. “En Santa María hay un espacio más deportivo y sumamos una atención de un equipo de abogados con asesoramiento legal gratuito, junto con un programa del SEDRONAR para acompañar a personas con problemas de consumo”, añadió.

La dirigente política sostuvo que dentro de todos los talleres “destacan la posibilidad de tener un espacio de puertas abiertas gratuito donde encontrarse con otros, ya que esto en San Miguel no existe”. Además, contó que se realizan operativos de salud en los distintos barrios y que allí surge “la principal deficiencia de la gestión”.

“Es recurrente charlar con los vecinos y todos vienen diciendo que en las salitas no hay turnos ni insumos. Ésa es la gran crisis que estamos viviendo como distrito”, manifestó. Asimismo, aseguró que en otros, la temática de los turnos se resuelve con mayor eficiencia. “En Pilar tienen una aplicación, estamos en 2025 y te dan un número fijo donde no te atiende nadie”, subrayó y agregó: “no hay voluntad política”.

En otro orden, la funcionaria provincial, en contraposición con los dichos del intendente Jaime Méndez, sostuvo que a San Miguel sí llegan las obras y los programas del Gobierno Provincial, pero que desde el Municipio “hay una intencionalidad de no articular” en conjunto. “Es muy difícil articular cualquier tipo de política con este distrito”, señaló.

Además, aclaró que “si el Municipio solicita alguna asistencia, siempre se da respuesta positiva”. “La Provincia de Buenos Aires está haciendo la obra de Gaspar Campos y el Buen Ayre, donde Jaime se sacó una hermosa foto. Ahí te das cuenta que no hay ningún tipo de discriminación”, indicó.

En cuanto a la interna que está atravesando el peronismo entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Axel Kicillof, Meglia aseguró: “todos los días está claro que el enemigo es (el presidente Javier) Milei, que todos los días gobierna para arruinarle un poco más la vida a los argentinos”.

“A pesar de ese contexto, Axel no para de recorrer todos los distritos con soluciones reales”, sostuvo la funcionaria y enfatizó en que el gobernador “puede ir a los barrios, caminar y mirar a los ojos a la gente, algo que Milei no”. “La única posibilidad de futuro y esperanza para los argentinos, es Axel Kicillof”, sentenció.

Finalmente, al referirse al traslado de la interna al distrito, Meglia indicó que “en San Miguel no hay ningún compañero que no reconozca la gestión de Axel en la Provincia de Buenos Aires”. “Ésa discusión acá no está presente”, enfatizó la dirigente y concluyó: “si es por nosotros, lo mejor siempre es la unidad”.