Sardella: “Más allá de las diferencias ideológicas, la causa Malvinas es un tema de todos”

El dirigente de La Libertad Avanza San Martín, Hernán Sardella, fue parte del acto en el que se conmemoró un nuevo aniversario del Crucero General Belgrano en el marco de la guerra de Malvinas. Allí, habló con los medios sobre ese tema, y además lanzó algunas reflexiones sobre la actualidad del espacio político del que es parte.

Inicialmente, Sardella reafirmó su compromiso con la causa Malvinas, destacando su labor como pionero en el bautizo de aulas con el nombre de combatientes caídos durante el conflicto bélico. “Fue la pérdida más cruda y siniestra que sufrieron nuestras tropas en el archipiélago. ¿Cómo no estar?”.

El libertario enfatizó la importancia de la representación política de los vecinos que apoyaron la lista de La Libertad Avanza. “Hoy represento a los casi 90 mil vecinos que creyeron en nuestro espacio. Más allá de las diferencias ideológicas, somos argentinos y vecinos de San Martín. Compartimos el impacto del conflicto bélico por una cuestión generacional”.

Asimismo, el dirigente destacó el rol del historiador Julio Otaño en la organización del acto y aseguró que su espacio político continuará participando activamente en eventos comunitarios. “Para el 25 de mayo también vamos a estar presentes. Si no estoy yo, estará Marcelo Ballester. Nuestros vecinos deben saber que los representaremos en todos los actos que fortalezcan la comunidad”, indicó.

Por otro lado, el educador resaltó la participación de los jóvenes de La Libertad Avanza San Martín en acciones barriales, promoviendo la limpieza de las calles y el compromiso ciudadano. “Nuestro equipo de jóvenes es muy activo y quieren ganar la batalla cultural. Si la administración municipal no da abasto, ahí estamos nosotros demostrando cómo se hace”, manifestó.

Finalmente, al ser consultado sobre visitas de otros actores políticos a empresarios y comerciantes, Hernán Sardella criticó esas prácticas y las definió como meramente simbólicas. “Es una farsa. ¿Qué puede modificar un concejal? No sirvo para prometer algo que no voy a poder cumplir. Nosotros trabajamos con nuestro equipo técnico, de profesionales y empresarios. No necesito mostrarme, conozco la problemática porque llevo más de 25 años invirtiendo en San Martín”.

El referente libertario cerró su intervención con un mensaje de unidad dentro de su espacio político. “Más allá de las diferencias que hay arriba, acá en La Libertad Avanza San Martín hay un equipo sólido. Vamos a ganar la batalla cultural”, dijo.