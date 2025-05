Violencia escolar sin freno: Bullying y golpiza a una estudiante de San Martín

Sucedió el lunes en Villa Libertad y el video se volvió viral. La víctima recibió piñas y patadas que le produjeron hematomas en la cabeza, y tiene miedo de volver al colegio.

Violencia escolar sin freno: Bullying y golpiza a una estudiante de #SanMartín https://t.co/AeZmrECXyM Mandá tu video acá https://t.co/HR7dmEBtZQ pic.twitter.com/ZpaLDMIvKw — SM Noticias (@SMnoticias) May 5, 2025

La violencia escolar parece ser un fenómeno incontrolable. Hechos atemorizantes y preocupantes suceden cada vez con más frecuencia, como por ejemplo peleas entre estudiantes, apuñalamientos y hasta amenazas con armas de fuego. Incluso, hubo recientemente alarmantes casos de posibles tiroteos en colegios.

Hoy, otro hecho de agresión en ámbitos escolares se volvió viral, y esta vez la víctima fue una estudiante de la Escuela Secundaria 52 de Villa Libertad, partido de San Martín, de nombre Ailín y de 14 años de edad.

La adolescente fue atacada por varias compañeras, siendo la que la golpea brutalmente una adolescente de 15 años. La agresión, según explicó a este medio Jazmín, madrina de la víctima, responde al bullying permanente que recibe y que oportunamente denunció.

La mujer contó que su ahijada, desde hace varias semanas, es hostigada por un grupo de 4 compañeras, producto de su manera de vestir y además por pertenecer a una iglesia evangélica. “En el colegio le dicen de todo, la cargan y la empujan cuando va al baño”, sostuvo.

El lunes, Ailín decidió denunciar esto ante las autoridades educativas, y habló sobre el tema con una asistente social, que a su vez habló con la agresora. Sin embargo, esto habría ocasionado la furia de la agresora, que respondió con la brutal golpiza que se dio ese mismo día a la salida del colegio.

“Mi ahijada recibió piñas y patadas en la cara. Llegó a casa con mareos y tuvo vómitos. Tiene 5 hematomas en la cabeza”, contó Jazmín, que denunció lo sucedido a las autoridades educativas y también en sede policial. Aseguró además que las violentas adolescentes tenían una lista con futuras víctimas.

“Ella está muy angustiada y no quiere volver al colegio”, agregó la mujer, y denunció que “nadie me llamó para preguntarme si Ailín estaba bien o si necesitábamos algo”. Efectivamente, la estudiante no fue a cursar ni martes, ni miércoles ni hoy lunes. Teme por nuevos hechos de violencia para con ella, y además de posibles represalias por parte de las autoridades producto de la mediatización de lo ocurrido.

Tras lo sucedido, el director de la Escuela Secundaria 52 de Villa Libertad organizó una reunión a la que citó a Jazmín junto a otras madres, entre ellas la de la agresora, quien no asistió al encuentro y justificó el accionar de su hija alegando que “se manejaba así”.

“La asistente social dijo que se sentía culpable y arrepentida por no haberme llamado para que la venga a buscar. Quizás, si me hubiese llamado para que venga, esto no hubiese pasado”, completó la ahijada de la víctima, quien exige que se ponga un freno a esta situación, y que además haya mayor atención para con el alumnado, dado que, sostiene, “hay más casos de bullying y amenazas constantes, pero las víctimas no se animan a denunciar”.