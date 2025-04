Vicente López inició la construcción de una nueva guardia del Hospital Houssay en el oeste del partido

Vicente López comenzó las obras de la nueva guardia del Hospital Houssay ubicada al oeste del partido. Se trata de una ampliación del sistema municipal de salud, para que los vecinos cuenten con un mejor acceso a los servicios y profesionales del hospital, más cerca de su casa.

La intendenta del partido, Soledad Martínez, recorrió la obra donde destacó: “En el oeste de Vicente López vamos a tener atención médica de calidad. Estamos haciendo que el Hospital Houssay, una referencia para toda la región, venga a este lugar a atender a muchos vecinos, evitando que los vecinos tengan que ir hasta el otro lado del distrito para atenderse. En donde funcionaba la salita del Centro Salud Carrillo, ahora va a funcionar una nueva guardia de nuestro hospital municipal. Seguimos ampliando servicios de salud para que los vecinos cuenten con una mejor atención, con más médicos y con mejor equipamiento tecnológico”.

Anteriormente, en el espacio funcionaba la Unidad de Respuesta Inmediata Carrillo. Ahora, será completamente renovado para ofrecer exclusivamente a los vecinos de Vicente López una guardia 24 horas. La ejecución contempla una sala de internación con 8 camas, un sector de triage, shockroom, consultorios, área de Enfermería y sala de espera. En esta primera etapa se está realizando la demolición de la estructura actual.

La nueva guardia del Hospital Houssay, al igual que la que funciona en el este del partido, funcionará bajo un sistema triage. Mediante esta se identifica con los colores rojo, amarillo y verde, según la complejidad de la urgencia. Esta estructura permite aumentar la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes, a su vez disminuyendo los tiempos de espera y respuesta de los servicios de emergencias.

Por otro lado, la jefa comunal se refirió al abandono que sufre la salud en la provincia de Buenos Aires. “La realidad de la provincia de Buenos Aires contrasta dramáticamente con la de Vicente López. Acá hace muchos años que tiene un modelo de gestión, en este caso de salud pública, de acceso para todos los vecinos, de salud de calidad y de inversión con recursos propios. Eso no se ve lamentablemente en un hospital provincial, en donde no solo no hay turnos, donde la atención es escasa, y en donde los profesionales no están bien pagos. Nosotros vamos a seguir por nuestro camino, invirtiendo recursos en salud pública para que todos los vecinos tengan acceso a un servicio de calidad”, remarcó.

Este nuevo servicio resulta de vital importancia, ya que más del 30 por ciento de los vecinos que se atendieron el año pasado en la guardia del Hospital Houssay eran de los barrios del oeste de Vicente López. De esta forma, los vecinos de Carapachay, Florida Oeste, Munro, Villa Adelina y Villa Martelli contarán con un servicio de salud moderno y de calidad cerca de sus casas las 24 horas del día.

“Vicente López tiene uno de los mejores sistemas de salud de la provincia de Buenos Aires, sistema de salud público y municipal. Todos los años seguimos invirtiendo recursos para poder atender a más vecinos. Esta es una situación muy particular de la Argentina, muchos de nuestros vecinos dejaron de pagar su prepaga, su obra social, y se empiezan a atender en nuestro sistema público. Encuentran un sistema público de calidad, rápido, eficiente, con buenos profesionales, con muy buen equipamiento, y ese es el camino que tenemos que seguir nosotros administrando el Municipio. Todos los años hacemos obras en salud para que más y mejor atención le pueda llegar exclusivamente a nuestros vecinos”, agregó Soledad Martínez.

En los últimos años, el gobierno municipal invirtió en más de 20 obras en los centros de salud para expandir y mejorar los servicios. De esta forma, se continúa posicionando como uno de los mejores sistemas de salud municipales.