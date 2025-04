Miles de merlenses corrieron por la causa Malvinas

“Se trata de una de las carreras más grandes que se organizan en nuestro país, pensada para reflexionar sobre la gesta y la tarea de nuestros ex combatientes y veteranos de guerra, pero también para mantener el reclamo permanente e irrenunciable por las islas Malvinas para nuestra República Argentina”, sostuvo el intendente Gustavo Menéndez. Los ganadores de la competencia de 10 kilómetros fueron Agustín Contreras, en la categoría “Masculino”; y Sandra Gómez en la modalidad “Femenina”. Además, miles de niños se sumaron a la modalidad “Kids”, de 1 kilómetros; y vecinos de todas las edades disfrutaron del tramo participativo de 3 kilómetros. El subsecretario de Deportes, Mauro Schmahl, destacó que “en esta cuarta edición de la carrera, en la que conmemoramos a nuestros héroes, que son nuestro orgullo, tuvimos un récord de inscriptos, no solo de Merlo, sino de toda la provincia de Buenos Aires y también del interior del país”. Los participantes colaboraron con alimentos no perecederos como requisito de inscripción, que serán entregados a comedores y merenderos solidarios, a través del Centro de Veteranos Unidos de Merlo. El presidente de la institución, Gustavo Bellido, agradeció el compromiso de la comunidad y manifestó: “Es impresionante el apoyo que ha tenido nuestra propuesta por parte de la Municipalidad y del intendente Gustavo Menéndez”. Como en cada edición, se dispusieron puestos de atención médica, stands de hidratación y frutas para los corredores. Colaboraron equipos de Defensa Civil, Tránsito, Protección Ciudadana, Bomberos Voluntarios de Merlo, la asociación civil “Tu vida vale mucho”, y todas las áreas municipales trabajaron para garantizar una jornada segura y ordenada. Los sponsors oficiales de la carrera fueron el gimnasio Window Fitness y la empresa Water Soft. Además, Walter Queijeiro colaboró con la animación y conducción del evento.