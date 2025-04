Piedra libre para el cliente que se volvió ladrón: Desesperados llantos de la comerciante

Las cámaras de seguridad de una fiambrería de Santos Lugares volvió a registrar a un cliente ladrón. Días después de que una mujer hurtara mercadería, otro hecho delictivo involucró a un vecino, esta vez con más violencia. Entró a comprar, y a los pocos minutos, volvió camuflado, con un cuchillo, para robar la recaudación.

Al comercio lo tienen de punto. En esta oportunidad, el robo fue más violento y terminó con la empleada llamando a la Policía en plena crisis de nervios. Ocurrió el viernes a la tarde cuando un hombre ingresó a comprar, mientras una mujer lo esperaba en el exterior. Una hora después, el mismo sujeto, con el mismo pantalón, las mismas zapatillas y el mismo gorro, volvió con fines de robo. Esta vez, camuflado con un buzo y una bufanda.

“Dame plata, dame plata”, reclamaba la rata conocida, mientras amenazaba a la empleada con un arma blanca. La mujer le entregó la suma que había en la caja y tras la huida, llamó al dueño para avisar de la situación: “me acaban de robar pero se quién es, no me quiero asustar pero me apuntó con el cuchillo, pero voy a cerrar”, dijo en pleno llanto.