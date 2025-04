Macri, duro con los ex PRO que se fueron a LLA: “Los que tenían precio ya fueron comprados”

En medio de las conversaciones en torno a un armado electoral común en la provincia de Buenos Aires para enfrentar al peronismo, el presidente del PRO, Mauricio Macri, salió a marcar la cancha con mucha fuerza al señalar con el dedo a los dirigentes que pertenecían hasta hace poco a su partido y que fueron “comprados” por La Libertad Avanza.

En una recorrida por Mar del Plata, el ex presidente posó en una foto con el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo; y con el intendente local, Guillermo Montenegro, quienes venían coqueteando con la idea de cerrar una alianza con los libertarios en suelo bonaerense.

“Los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados, los que quedamos tenemos valores”, lanzó Macri, dando a entender que la pretensión de LLA de absorber por goteo a dirigentes del PRO para esquivar un acuerdo integral de cúpulas no va a ser posible.

“Ritondo está conversando con sectores de La Libertad Avanza. Pero todo será con límites claros”, advirtió el ex jefe de Estado. Para él, “no todo vale” y el PRO debe hacer valer en ese acuerdo “los valores, la historia y los equipos” del partido.

“Al presidente no lo cuidan y le dicen cosas todos los días que no son acordes a la realidad. La primera es que todavía no hemos escuchado claramente un mensaje de vocación de hacer una alianza de partidos. Después está el para qué, para qué proyecto, para qué ideas, para la defensa de qué valores; y por último los nombres”, siguió Mauricio Macri.

Para ser que la estrategia del titular del PRO es tensionar para luego discutir el acuerdo en condiciones de mayor fortaleza. Asimismo, el resultado electoral en la Ciudad de Buenos Aires, campaña en la que se involucró con intensidad, tendrá fuerte incidencia en el potencial acuerdo con LLA.

Hubo un cónclave, el miércoles por la mañana, en la sede nacional del PRO, del que participaron intendentes, legisladores y dirigentes de esa fuerza de centroderecha, donde muchos de los asistentes plantearon sus dudas respecto a la estrategia de dejarse diluir en un frente electoral con los libertarios. Hay otra línea del espacio, que quizás quien mejor la expresa es el legislador y ex candidato a gobernador, Diego Santilli, que busca la integración total con La Libertad Avanza.

La respuesta a los dichos del ex presidente

Tuvieron eco las palabras de Mauricio Macri, y uno de los que respondió a las mismas fue el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien fue uno de los primero, junto con la ministra Patricia Bullrich, de saltar a las filas libertarias.

Si algo no tengo es precio. Nuestros valores con @PatoBullrich son claros: apoyar el cambio que votaron los argentinos y no caer en especulaciones partidarias! https://t.co/gdVwXaEIiN — Diego Valenzuela (@dievalen) April 23, 2025

“Si algo no tengo es precio. Nuestros valores con Patricia Bullrich son claros apoyar el cambio que votaron los argentinos y no caer en especulaciones partidarias”, dijo el jefe comunal de LLA.