Gusano alcoholizado casi provoca una tragedia en la Avenida General Paz

La secuencia fue grabada por otro conductor imprudente, que manejaba y filmaba a la vez. Tras chocar con varios autos, el miserable terminó volcando y a las magulladuras propias del siniestro, se le sumaron puñetazos de los conductores damnificados. Así lo contó Carolina Bisgarra de SM Noticias, desde el canal IP.

IMPRUDENCIA Y LOCURA EN GENERAL PAZ Chocó 3 autos, volcó y los conductores lo golpearon. La alcoholemia le dio tres veces más de lo permitido. Toda la información con @caritobisgarra para #MañanasPicantes con la conducción de @aguskampfer pic.twitter.com/g60gpMkgkL — IP NOTICIAS (@_IPNoticias) April 22, 2025

Ocurrió el fin de semana cuando el criminal de 21 años manejaba con 1.4 gramos de alcohol en sangre por Avenida Maipú y subió a General Paz para provocar el caos.

“Se comió una dársena y destruyó la cubierta delantera”, decía el hombre que tomó registro de la situación, con risas burlonas, sin indignarse por la situación. Mientras tanto el Audi A3, sin dominio colocado, con conducción errática impactó con otro vehículo cuando ingresó al carril de la autopista.

“Lo chocó, lo chocó”, exclamaba el conductor testigo de la situación, quien metros adelante, ya en el cruce con Ricardo Balbín, pasó de la risa a la indignación.

Gusano alcoholizado casi provoca una tragedia en la Avenida General Paz https://t.co/xk16Dk0siN Mandá tu video acá https://t.co/HR7dmEBtZQ pic.twitter.com/1XK7TmaREH — SM Noticias (@SMnoticias) April 22, 2025

“Mire el accidente que provocó”, gritaba, mientras seguía conduciendo con el celular en la mano. En el camino, colisionados, un Renault Duster con dos mayores y un menor a bordo, un Citroën C4, con cuatro mayores y una menor, y el Audi A3 volcado, con el potencial asesino y un amigo, ambos mayores de edad.

“La totalidad de las víctimas descendieron por sus medios, en tanto que personal a cargo de una ambulancia del SAME atendió en el lugar al conductor del Citroën C4 con politraumatismos sin traslado”, señala un parte del hecho. Efectivamente, los golpes en rostro al joven alcoholizado que provocó el desastre no fueron a causa del impacto, si no de varias trompadas que recibió de los distintos testigos del hecho, incluido el hombre que grabó la secuencia completa.

Al lugar arribaron efectivos de la Comisaría Vecinal 12A de la Policía de la Ciudad y Bomberos de la Ciudad. En el se le realizó el test de alcoholemia al criminal, el que arrojó un resultado de 1.41 g/l, sujeto que quedó aprehendido por orden de la Unidad Fiscal Norte a cargo del Dr. Norberto Brotto, quien labró actuaciones por lesiones.